La marca de las hermanas Olsen que marcó tendencia en 2025 y se convirtió en el negocio millonario por el que nadie apostó + Seguir en









La marca de las hermanas Olsen está liderando en los mercados globales, con sus bolsos como ítems estrella.

Sus productos resisten el uso y mantienen su estado original.

Para quienes acostumbran la compra de productos de lujo, los cambios arancelarios de este año fueron impactantes. Incluso a nivel global, los productos como los bolsos y las joyas, que requieren de una inversión mayor, sufrieron de un aumento a gran escala en comparación con el resto de los productos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La suba de los precios en productos de esta índole incrementa el funcionamiento del mercado de reventas, que en los últimos meses ha crecido exponencialmente. Una de las marcas que más resonó con estos aumentos y el crecimiento de este segundo mercado fue "The Row", fundada por Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen, la cual entró en categoría unicornio.

original The Row, la marca de las hermanas Olsen que se convirtió en el nuevo unicornio "The Row" fue fundada por Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen en el 2005. Sin embargo, le llevó a la marca veinte años alcanzar el estatus de unicornio. Este término implica que el valor total de la empresa supera la suma de los mil millones de dólares dentro del mercado, usualmente acompañado de un crecimiento exponencialmente rápido y un interés popular notable.

La repentina popularidad de la marca tiene sus raíces en dos factores cruciales: la tendencia del lujo silencioso y el aumento de los precios en el mercado oficial, lo que incrementa las ventas en el mercado de segunda mano.

En cuanto al "quiet luxury" o lujo silencioso, "The Row" fue pionera para imponer esta tendencia a nivel global. Sin logos o estampados visibles, la firma cuenta con un enfoque sobrio y discreto, y responde de manera directa a la petición de los consumidores a nivel global, que se encuentra alineada con un valor generalizado de "menos es más".

A la vez, la calidad de producción de sus prendas denota no sólo un compromiso con sus compradores, en cuanto a la durabilidad de los materiales, sino un compromiso ecológico, que conlleva la manufacturación responsable, con materiales sostenibles y calidad artesanal. Con respecto al aumento en los portales a nivel global, gracias a la suba de los precios en el mercado oficial, los consumidores se trasladaron hacia esta nueva opción de compra, que les permitió encontrarse con marcas de lujo que se encontraban perdidas entre la oferta abundante. Es por eso que la reventa de los productos de "The Row" incrementó en mayores cantidades gracias a su durabilidad. Tras la promesa de generar piezas que duren a través de los años, la marca de las hermanas Olsen es conocida por su predominante presencia en los mercados de segunda mano. Además, la diferenciación que "The Row" sostiene con respecto a las demás marcas de lujo, sin contar con campañas por estación o publicidad en las redes sociales, genera una sensación de misterio y exclusividad en los compradores, lo que también ayuda a incrementar sus ventas de manera exponencial.

Temas Millones