El Gobierno autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio PANAMAX 2026

La medida habilita el envío de personal y medios militares a Panamá para participar del operativo multinacional entre el 27 de julio y el 15 de agosto. El Ejecutivo argumentó que el Congreso aún no trató el proyecto de ley correspondiente.

El Gobierno autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la salida del territorio nacional de personal y medios de las Fuerzas Armadas para participar del ejercicio multinacional PANAMAX 2026 , que se desarrollará en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto.

La decisión fue oficializada este viernes a través del Decreto 650/2026 , publicado en el Boletín Oficial . Allí el Poder Ejecutivo explicó que el proyecto de ley enviado oportunamente al Congreso de la Nación para autorizar la salida de tropas y el ingreso de fuerzas extranjeras en el marco del programa de ejercitaciones combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026 todavía no fue tratado por la Cámara de Diputados .

Según se detalla en la norma, la participación argentina responde a una invitación cursada por el Gobierno de los Estados Unidos para intervenir en el ejercicio multinacional organizado en Panamá. El Ejecutivo sostuvo que la actividad "mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal de las Fuerzas Armadas Argentinas" , fortalece las capacidades para operar en escenarios conjuntos y facilita la estandarización de procedimientos.

Además, el decreto afirma que la participación en este tipo de ejercicios contribuye a mejorar las capacidades del instrumento militar nacional, reafirma el compromiso del país con la estabilidad regional y la seguridad internacional y mantiene la reputación de la Argentina como actor relevante en el plano global.

El Gobierno también señaló que la ausencia en el operativo afectaría el adiestramiento conjunto al impedir que las fuerzas argentinas operen junto a otros países con mayor experiencia, limitando la transferencia de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos.

En ese marco, el Ejecutivo justificó el dictado del DNU al sostener que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

Cómo será la participación de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con el anexo de la medida, la Argentina participará con hasta 56 efectivos. El contingente estará integrado por un Comando Conjunto de Operaciones Especiales con personal del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además de efectivos destinados a tareas de planificación, dirección de operaciones y ciberdefensa.

El ejercicio se realizará en la ciudad de Panamá durante 20 días y contará con la participación de Argentina, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Según el anexo oficial, el operativo se desarrolla bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos y tiene como objetivo fortalecer la cooperación, la confianza mutua y la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de la región.

El documento también indica que el escenario simulado plantea una amenaza sobre el Canal de Panamá y prevé la conformación de una fuerza multinacional para garantizar la continuidad del flujo marítimo internacional. Asimismo, estima que el costo de la participación argentina ascenderá a $51 millones, que serán financiados con partidas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.