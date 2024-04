El pronóstico de Emanuel Álvarez Agis sobre la salida del cepo

No obstante, el actual titular de la consultora PxQ advirtió que la medida conlleva riesgos y consideró que demorarla puede complicar la situación, al tiempo que entendió que "puede abrirse una ventana de oportunidad" antes del último trimestre del año.

"Si me guío por la entrevista de (Javier) Milei a Bloomberg, dijo que va a salir del cepo el 29 de febrero", haciendo referencia a las condiciones que se necesitan para que la decisión no tenga un resultado negativo.

"La respuesta implícita es el 29 de febrero, porque puso una serie de condiciones que no pasan en próximos meses", detalló, a la vez que sostuvo: "Si aceleramos la velocidad de la licuación podemos salir del cepo antes, si conseguís reservas también podés salir antes, pero si dejás pasar el tiempo vas a necesitar más licuación".

Al mismo tiempo, consideró fundamental para la liberación del cepo que se normalice el pago de importaciones.

"El primer tema a solucionar es el pago normal de importaciones. Podría comenzar a normalizarse con la liquidación de la cosecha, pero para los productores el actual precio de la soja no es espectacular", señaló. Y añadió: "No me imagino una salida del cepo que no haya tenido una normalización de la cuenta corriente, una normalización de cómo pagamos importaciones".

En esa línea, sostuvo que, de acuerdo a sus estimaciones, el sector agropecuario liquidará menos del 80% del valor de la cosecha, lo cual puede resultar insuficiente para el esquema monetario y cambiario que plantea el Gobierno.

En tono elogioso pero incluyendo una crítica, Álvarez Agis ponderó la actuación del ministro, Luis Caputo: "Está haciendo una autocrítica en gestión. ¿Qué hizo Macri?, nada fiscal, shock cambiario al día uno con la liberalización. Caputo aprendió. Todo fiscal, nada cambiario".