Instituto Córdoba expulsó a Claudio Barrelier del club tras el femicidio de Agostina Vega

La institución informó la decisión y expresaron sus condolencias a la familia de la adolescente. Argumentaron que la situación es incompatible con los "valores y fines consagrados en su Estatuto Social".

El club fue determinante con la afiliación de Barrelier y describió los hechos sucedidos como "contrarios a los valores" de la institución.

El Instituto Atlético Central Córdoba (ACC) , del cual era miembro el acusado del femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier , resolvió desvincularlo del club como miembro. El ente lo anunció en sus redes sociales describió la situación como incompatible con sus "valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club".

En su cuenta de X, el ACC informó a sus socias/os, hinchas y a la comunidad en general que la decisión responde "en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega (...) y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club".

La decisión adoptada fue fundamentada por el club en base a "la extrema gravedad de los hechos investigados" y "en la profunda conmoción social e institucional generada por el caso", entre otros. Al respecto, el ACC aclaró que esta situación es incompatible con los "valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club".

El Instituto Atlético Central Córdoba informa a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega, actualmente objeto de investigación judicial y… pic.twitter.com/5ulzY9V2d2

En consecuencia, Instituto reafirmó su compromiso con la defensa de los "derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación" y recalcó que estos principios se encuentran consagrados en su Protocolo contra la Violencia de Género.

Por último, el Instituto mostró sus condolencias a la familia Vega y expresó su "solidaridad, acompañamiento y respeto, poniéndose a disposición de los mismos y de las autoridades judiciales competentes para colaborar en todo aquello que resulte necesario".

Allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier por el crimen de Agostina Vega

En el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega, la policía allanó este martes la casa de la Viviana, la madre de Claudio Barrelier, el único detenido y acusado por el crimen. El caso mantiene conmocionada a Córdoba luego de que el cuerpo de la adolescente, de 14 años, fuera hallado desmembrado en un descampado.

El operativo se desplegó con el objetivo de desarticular la red de encubrimiento y complicidades en torno al crimen. Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en recolectar pruebas clave que permitan reconstruir la cronología y los movimientos del imputado en las horas y días posteriores a la desaparición de la menor. En el procedimiento participó la División Canes y, tras finalizar las tareas, se estableció una consigna policial permanente en la puerta de la vivienda.

Asimismo, uno de los puntos clave que los investigadores buscan esclarecer es si existió comunicación entre la madre y su hijo en las horas previas a que el cuerpo de la menor fuera abandonado en un descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra.