Por qué nunca deberías tirar el agua de cocción de las papas y para qué sirve

No dejes que este líquido termine en el desagüe, ya que esconde propiedades poco conocidas y puede tener varias utilidades en el hogar.

En la mayoría de los hogares , el agua que queda después de hervir papas termina directamente en la pileta. Pero lo que muchos no saben, es que esa práctica puede implicar el desperdicio de un recurso que conserva gran parte de los nutrientes liberados durante la cocción. Por ese motivo, cada vez más personas buscan formas de darle una segunda vida.

El agua resultante contiene minerales y almidones que pueden ser de gran ayuda tanto en el jardín como en distintas tareas domésticas. Con un uso adecuado, este recurso permite reducir desperdicios y aprovechar esos elementos que normalmente se descartan sin pensar en sus posibles beneficios.

Este residuo es más funcional de lo que parece.

Uno de los usos más conocidos del agua de cocción de las papas está en el cuidado de plantas y huertas . Durante el hervor, parte de minerales como potasio, fósforo y magnesio pasan al líquido, lo que lo convierte en un complemento natural para el suelo. Para aprovecharlo correctamente, es fundamental hervir las papas sin agregar sal , ya que el sodio puede afectar las raíces y perjudicar el desarrollo de muchas especies vegetales.

Una vez finalizada la cocción, hay que dejar enfriar completamente el agua antes de aplicarla. La recomendación habitual consiste en regar con este líquido dos veces por semana . Esa frecuencia suele ser suficiente para aportar nutrientes adicionales sin saturar la tierra. Entre los beneficios más conocidos aparecen:

Mayor vigor en hojas y tallos

Estímulo para la floración

Aporte de minerales esenciales

Mejor aprovechamiento de recursos domésticos

Menor necesidad de fertilizantes industriales

Mejor actividad biológica del suelo

Hervir papas El agua que sobra de la cocción de tus papas es muy útil en el hogar. Pexels

Otros usos interesantes para el agua de cocción de las papas

Además de la jardinería, hay otros aspectos en los que ayuda el agua de cocción de papas:

Limpiar objetos de vidrio y cristal

El almidón que queda suspendido en el líquido puede colaborar en la limpieza de superficies de cristal. Para este uso, alcanza con humedecer un paño suave, pasarlo sobre el objeto y luego retirar los restos con agua limpia. Muchas personas también lo aplican en espejos o ventanas para mejorar el brillo.

Cuidado de las manos y el cabello

Otra alternativa consiste en emplear el agua ya fría para el cuidado personal. Algunas personas la aplican sobre el cuero cabelludo durante unos minutos antes de lavarse todo el pelo. También puede utilizarse para remojar las manos cuando la piel se encuentra áspera o reseca.

Ayuda para eliminar grasa en cañerías

Cuando el agua aún conserva una temperatura elevada, puede convertirse en una aliada para el mantenimiento de los desagües. El almidón presente en el líquido ayuda a desprender restos grasos acumulados en las tuberías, especialmente en cocinas donde se suele tirar aceite y residuos.

Base para masas y panificados

Aunque parezca extraño, muchos de los aficionados a la panadería casera reemplazan parte del agua común y corriente por agua de cocción de papas. El almidón aporta una textura diferente a las masas y puede favorecer a conseguir una miga mucho más suave en ciertos preparados.

Refuerzo natural para combatir plagas

Si las papas se hierven con cáscara, el líquido puede contener compuestos naturales que algunas personas emplean en jardines como complemento para alejar determinadas plagas. Aunque no reemplaza los tratamientos específicos, suele utilizarse como una alternativa casera dentro del cuidado ecológico de plantas.

Antes de usarlo en cualquier aspecto, es fundamental recordar que las papas deben cocinarse sin sal. Con esa precaución en cuenta, el agua de la cocción puede transformarse fácilmente en un recurso práctico, económico y extremadamente versátil para múltiples usos dentro del hogar.