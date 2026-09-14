Los bonos soberanos anotan mayoría de bajas y el riesgo país vuelve a subir cerca de los 500 puntos + Agregar ámbito en









Los activos locales operan con cautela en medio de un escenario internacional adverso. El petróleo vuelve a quedar en el centro de la escena tras nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz.

El S&P Merval en pesos sube en el inicio de la semana. Depositphotos

Los mercados argentinos arrancan la jornada con cautela, en medio de un clima internacional adverso marcado por una nueva escalada del petróleo, las tensiones en Medio Oriente y las dudas en torno a la IA. En ese escenario, los ADRs argentinos operan con mayoría de bajas y los bonos soberanos retroceden. Así, el riesgo país escala cerca los 500 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los bonos soberanos en dólares operan con tendencia bajista y pierden hasta 0,53% de la mano del Global 2046, mientras que el riesgo país trepa 2,1% para ubicarse a 492 puntos básicos, en una rueda condicionada por el deterioro del humor global.

Activos argentinos y escenario internacional En ese escenario, el S&P Merval gana 0,1% en pesos en las primeras operaciones, hasta los 3.100.786,4500 puntos. Medido en dólares, en cambio, el principal índice de la Bolsa porteña registra una leve mejora del 0,1% hasta los 1.943,36 puntos.

Uno de los principales focos de atención vuelve a estar puesto en el petróleo, que registra subas superiores al 4%. El Brent cotiza en torno a los u$s109 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica cerca de los u$s104.

El nuevo avance del crudo se produce después de que un buque fuera atacado en el estrecho de Ormuz y de que el Ejército iraní anunciara la destrucción de un dron estadounidense en esa vía marítima estratégica. Los episodios vuelven a elevar la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Los mercados continúan presionados por la dinámica del barril Depositphotos A las tensiones geopolíticas se sumaron las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos podría quedarse con el petróleo iraní "como en Venezuela". Las palabras del mandatario agregaron presión sobre las cotizaciones internacionales del crudo. El salto del petróleo vuelve a encender las alertas entre los inversores por su potencial impacto sobre la inflación global y las tasas de interés, en momentos en que el mercado también espera nuevas señales de la Reserva Federal (Fed). En Estados Unidos, Wall Street opera a la baja en las negociaciones previas a la apertura, en una jornada atravesada tanto por la expectativa frente a la política monetaria de la Fed como por las crecientes advertencias alrededor de la seguridad de la inteligencia artificial. Las preocupaciones sobre el desarrollo de esta tecnología volvieron a ganar espacio después de las recientes advertencias provenientes de referentes del propio sector, lo que agrega incertidumbre sobre las compañías tecnológicas que tuvieron un fuerte protagonismo en la suba de los índices estadounidenses.