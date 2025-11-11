El S&P Merval en dólares supera los 2.000 puntos y los bonos suben hasta 1%







Tras la toma de ganancias, el panel de acciones líderes vuelve a superar una marca clave.

El S&P Merval en dólares vuelve a superar los 2.000 puntos. Depositphotos

Las acciones de la bolsa porteña encadenan una nueva suba y los bonos trepan hasta 1%. Así, el índice S&P Merval avanza y, medido en dólares, vuelve a superar los 2.000 puntos. Se trata de una rueda atípica para el mercado por el feriado por el Día de los Veteranos en EEUU.

El S&P Merval trepa otro 0,5% hasta los 2.965.289,6 puntos en su medición en pesos. En dólares, sube 0,4% hasta los 2.006,19 puntos. De esta manera, vuelve a superar el umbral de las 2.000 unidades en dólares, una marca que había perdido durante la toma de ganancias de los últimos días de la semana pasada.

Por su parte, los ADRs trepan hasta un 3,7% de la mano de Tranportadora de Gas del Sur, seguido por Edenor 2,1% e YPF 1,7%. Por el feriado en EEUU, durante la rueda de este martes no cotizan en Wall Street los bonos soberanos, incluyendo a los argentinos.

Bonos y riesgo país En la plaza local, los bonos soberanos avanzan de manera generalizada con subas de hasta el 1% encabezados por el Global 2030, seguido por el Bonar 2035 (0,5%) y el Global 2038 (0,3%).

El pasado lunes, el panel líder de la bolsa porteña escaló 3% medido en pesos y 2,7% en dólares, en una rueda positiva para los activos argentinos. Los ADRs operaron con mayoría de subas, de hasta 7,2%, mientras que los bonos saltaron hasta 2,9% y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos por primera vez desde enero.

De acuerdo al último dato de EMBI, elaborado por J.P. Morgan, la suba en los títulos soberanos del pasado lunes llevó al riesgo país a retroceder a los 599 puntos básicos.