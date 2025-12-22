Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará en enero 2026 + Seguir en









El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó un incremento del 7% en la tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular, que regirá a partir del 16 de enero de 2026.

La VTV sufre un nuevo incremento en la Provincia

El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó un nuevo aumento en la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $97.057,65 IVA incluido para vehículos de hasta 2.500 kilos, a partir del 16 de enero de 2026.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 369-MTRAGP-2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, y lleva la firma del ministro Martín Marinucci.

Según se detalla en la normativa, el incremento representa un ajuste del 7% sobre la tarifa vigente, que había sido fijada en $79.640,87 IVA incluido por la Resolución Nº 188/2025, con vigencia desde julio de este año.

El aumento se fundamenta en lo establecido por la Ley Nº 13.927 y el Decreto Nº 2.103/22, que regulan el sistema de VTV en la provincia, y en los mecanismos de actualización tarifaria previstos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares del contrato de concesión.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp VTV: el nuevo valor surge del acuerdo paritario entre CAVEA y SMATA De acuerdo al esquema vigente, la tarifa básica equivale al 7% del salario del operario categoría 1, conforme a la escala salarial del convenio colectivo SMATA–CAVEA (CCT Nº 594/10). En ese marco, el nuevo valor surge del acuerdo paritario suscripto entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2025, que elevó el salario básico a $1.386.537,89.

La actualización fue solicitada formalmente por las empresas concesionarias del servicio a través de CAVEA, y contó con la intervención de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, la Subsecretaría de Transporte Terrestre, la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. La resolución establece además que todas las demás categorías del cuadro tarifario de la VTV se ajustarán en función del nuevo valor de la tarifa básica, que rige para vehículos livianos. El sistema de Verificación Técnica Vehicular es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y constituye un requisito para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y circulación, según lo dispuesto por la normativa vigente.