El S&P Merval frena rally alcista; una acción argentina se hunde 10% en Wall Street

"El panorama cambiario es desafiante", dijo el analista Salvador Vitelli, y señaló que "contemplando la venta de yuanes informadas, hasta ahora el Banco Central ha vendido (neto) 855 millones de dólares en solo julio, y acumulado en el año ventas por 3.922 millones".

Agregó a Reuters que "sin dudas que el inversor no sofisticado tiende a dolarizar posiciones frente a un segundo semestre que luce completamente desafiante. De todas maneras, en junio el dólar prácticamente no varió, por lo que no me termina de asombrar aún estos movimientos".

En tanto, el pasado jueves el Banco Central (BCRA) compró u$s12 millones en el mercado de cambios. A su vez, la entidad monetaria aceleró el desprendimiento de yuanes dado que en la rueda de este viernes el BCRA participó con una venta de CNH 785 millones.

mercados-acciones-finanzas-inversiones-vivo Depositphotos

Bonos y riesgo país

En renta fija, los bonos en dólares operan con mayorías de bajas. Los que más caen son el Bonar 2038 (-2,7%), el Bonar 2030 (-2,6%) y el Global 2030 (-1,7%). Mientras que, los que más avanzan son el Global 2046 (+3,6%), el Global 2029 (+1,4%) y el Global 2038 (+0,9%).

Por su parte, el riesgo país argentino, medido por el banco JP.Morgan, sube 0,1%, a 2041 puntos básicos.

Este viernes, el ministerio de Economía realizará una licitación de Letras y Bonos con vencimientos entre 2023 y 2025 como parte del financiamiento interno.

"Esta semana se llevó a cabo el pago de cupones por parte del Tesoro, lo que implicó un desembolso alrededor de u$s1.020 millones, de los cuales se estima que el 80% estaba en manos de privados", recordó la consultora Delphos Investment.