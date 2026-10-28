El Tesoro de EEUU deberá gastar u$s20 billones en intereses de deuda durante la próxima década

El Tesoro de EEUU acumula una deuda de aproximadamente u$s40 billones y enfrenta un déficit fiscal que amenaza con ampliarse en los próximos años.

El Tesoro de EEUU acumula una deuda de aproximadamente u$s40 billones y enfrenta un déficit fiscal que amenaza con ampliarse en los próximos años.

El Tesoro de EEUU destinará u$s20,1 billones al pago de intereses de su deuda pública durante la próxima década , según las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). El cálculo, que abarca el período entre 2026 y 2036, refleja la creciente presión que ejerce el endeudamiento sobre las cuentas fiscales de la mayor economía del mundo.

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El país acumula una deuda de aproximadamente u$s40 billones y enfrenta un déficit fiscal que amenaza con ampliarse en los próximos años. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el Tesoro pagó u$s1,2 billones en intereses durante 2026 . Para 2036, el desembolso anual se acercaría a los u$s2,5 billones, equivalente a unos u$s200.000 millones mensuales.

La magnitud de esos compromisos pone en evidencia el costo de sostener el endeudamiento y reduce el margen presupuestario para otras prioridades del Gobierno.

Las proyecciones de la CBO anticipan que el déficit fiscal estadounidense, que rondó los u$s2 billones en el año fiscal 2026, superará los u$s3 billones en 2036 . En conjunto, el desequilibrio presupuestario acumulado durante la próxima década alcanzaría los u$s25,6 billones.

El costo de los intereses también crecerá frente a otros rubros centrales del gasto público. Para 2036, el presupuesto destinado a defensa se ubicaría en torno a los u$s1,1 billones anuales , menos de la mitad de lo que el Gobierno desembolsaría para financiar su deuda.

A la presión financiera se suma el envejecimiento de la población, que elevará las erogaciones vinculadas con la seguridad social y la atención sanitaria. Según la CBO, el gasto en prestaciones sociales pasaría de u$s3,7 billones en 2026 a u$s6,1 billones en 2036.

El Tesoro de EEUU acumula una deuda de aproximadamente u$s40 billones y enfrenta un déficit fiscal que amenaza con ampliarse en los próximos años. World Economic Forum

Además, el fondo fiduciario de la Seguridad Social podría agotarse en poco más de siete años, mientras que Medicare enfrentaría problemas de solvencia en aproximadamente seis años y medio.

Por qué el crecimiento económico no alcanzaría

La administración estadounidense apuesta a que una expansión económica más acelerada contribuya a mejorar los ingresos fiscales y aliviar el peso de la deuda. Sin embargo, los especialistas advierten que el crecimiento por sí solo no resolverá el desequilibrio.

Phil Swagel, director de la CBO, sostuvo que EEUU enfrenta un déficit estructural equivalente al 6% del PBI, una magnitud que consideró excepcional incluso en un contexto de actividad económica relativamente favorable.

“Un crecimiento más sólido ayudará, pero no es suficiente. Necesitamos medidas de política económica”, señaló Swagel.

El avance de la inteligencia artificial también plantea interrogantes sobre la recaudación futura, dado que una mayor automatización podría desplazar trabajadores y reducir los ingresos provenientes de los impuestos al trabajo.

La CBO no anticipa una fecha concreta para una eventual crisis fiscal, pero advierte sobre la necesidad de actuar. Mientras el Gobierno continúe gastando por encima de sus ingresos, el endeudamiento y los intereses seguirán aumentando la presión sobre el presupuesto federal.