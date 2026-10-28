Reino Unido anunció medidas por millones de libras para ayudar a los hogares frente a las "tormentas económicas mundiales" + Agregar ámbito en









El ministro John Healey presentó un paquete presupuestario de urgencia ante las shocks externos. Beneficiará a 20 millones de familias y eliminará cargos fijos en el gas, contrarrestando el impacto generado por el conflicto con Irán.

Medidas económicas: El ministro británico John Healey anunció subsidios para energía y congelamiento del impuesto a combustibles.

El ministro de Economía británico, John Healey, anunció un paquete de medidas de apoyo orientadas a ayudar a los hogares a atravesar las "tormentas económicas mundiales". La iniciativa incluye subsidios directos para cubrir las facturas de energía y el congelamiento del impuesto a los combustibles para los conductores, constituyendo el primer plan presupuestario bajo la gestión del primer ministro Andy Burnham.

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Healey comunicó este miércoles al Parlamento un incremento en la presión tributaria sobre el sector bancario, las casas de apuestas, los ingresos de ahorristas y los rendimientos de arrendadores. En paralelo, anunció un endurecimiento en las normativas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicables a los mercados en línea —tales como Amazon y Temu— con el objetivo de financiar el paquete de medidas de alivio.

El ministro de Economía británico, John Healey, anunció un paquete de medidas de apoyo orientadas a ayudar a los hogares a atravesar las "tormentas económicas mundiales". Healey señaló que la economía británica enfrentaba un severo golpe atribuible a la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico, así como al recrudecimiento de las tensiones comerciales a nivel global y a la continuidad de la guerra en Ucrania.

Alrededor de 20 millones de hogares ubicados en inmuebles de menor valor catastral recibirán un pago directo de 100 libras para compensar el incremento en las facturas de energía, medida que implicará un costo fiscal de 2.600 millones de libras, según explicó el ministro. Asimismo, Healey precisó que mantendrá congeladas las tasas del impuesto a los combustibles, prorrogando al menos hasta julio la reducción temporal de cinco peniques establecida originalmente en 2022.

Revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para 2027 La economía británica resistió el impacto energético de la guerra con Irán, pero advierten por una desaceleración. El alza inflacionaria y la inminente suba en las tasas de interés amenazan con frenar la actividad del Reino Unido el próximo año.

El Producto Interno Bruto (PBI) británico se encamina a registrar un crecimiento del 1,2% en 2026, lo que representa una leve revisión al alza respecto de la proyección del 1,1% presentada por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria en marzo pasado. La economía británica resistió el impacto energético de la guerra con Irán, pero advierten por una desaceleración. HolaNews La economía británica muestra mejores perspectivas de mediano plazo: prevén un crecimiento de hasta el 1,8% para finales de la década. La entidad presupuestaria mejoró sus estimaciones de expansión, mientras Andy Burnham impulsa una fuerte impronta estatal en lo que promete ser "el mayor cambio económico en cuatro décadas". Sin embargo, Healey (con una marcada trayectoria como dirigente sindical) debe desenvolverse con cautela para no trasladar un nivel mayor de presión desde el mercado de bonos hacia el gobierno de Burnham. Entre las decisiones anticipadas previas a su discurso ante el Parlamento, figuró la eliminación de las cuotas fijas en las facturas de gas, una medida destinada a reducir de forma directa los costos de los servicios públicos para la gran mayoría de los hogares. Healey afirmó que el margen de maniobra fiscal del Gobierno para cumplir su objetivo principal a finales de la década se redujo a 15.000 millones de libras —frente a los 24.000 millones proyectados anteriormente—, aunque ratificó que la administración continuará cumpliendo con sus metas fiscales a pesar de las severas perturbaciones ocasionadas por el conflicto con Irán. El Ministro de Hacienda señaló que "así pues, a pesar de los retos globales, este presupuesto nos encamina hacia la eliminación del déficit presupuestario actual y hacia el equilibrio de las finanzas británicas en un plazo de tres años".