La caída del real dispara el interés por viajar a Brasil: boom de consultas para el verano

Tras la victoria de Lula, las búsquedas de paquetes aumentaron 40%. Cuánto cuestan los destinos más buscados y qué gastos pueden resultar más baratos.

Búzios, uno de los destinos más buscados por los argentinos en Brasil, combina playas, gastronomía y vida nocturna, en un contexto de mayor interés por viajar al país vecino para las vacaciones de verano

El verano todavía no empezó, pero Brasil ya gana protagonismo entre los argentinos que planifican sus vacaciones. Tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva , las consultas por vuelos y paquetes turísticos hacia el país vecino registraron un fuerte incremento, en un contexto en el que la evolución del real vuelve a entrar en los cálculos de quienes comparan cuánto cuesta viajar al exterior.

Los datos de Tusimocity muestran que, entre el lunes 19 y el lunes 26 de octubre, las consultas por vuelos a Brasil pasaron de 52.890 a 71.926, un aumento del 36%. En el caso de los paquetes turísticos, el salto fue todavía mayor: las consultas crecieron de 17.308 a 24.152, una suba del 40% en apenas una semana.

El movimiento también aparece en los registros de otras plataformas, aunque con diferencias según el período y el indicador utilizado. Despegar identificó un crecimiento de las búsquedas hacia varios destinos brasileños, con Camboriú, Búzios y playas del nordeste entre los principales focos de interés. La empresa también detectó una preferencia marcada por los paquetes que combinan pasajes y alojamiento, una modalidad que permite reunir los principales gastos del viaje en una sola compra.

La depreciación del real puede mejorar el poder de compra de los argentinos en Brasil, aunque el ahorro dependerá de cada gasto: los vuelos y muchos alojamientos se cotizan en dólares, mientras que las comidas, el transporte y los servicios de playa se pagan en moneda brasileña.

Julián Gurfinkiel , cofundador de Turismocity, consideró que el salto en la demanda responde más a que el real dejó de apreciarse al ritmo de las últimas dos semanas que a una devaluación frente al peso argentino. Según explicó, "ese cambio en la tendencia cambiaria pudo impulsar las consultas de quienes esperaban una oportunidad para comprar sus viajes después de las elecciones".

En cuanto a la relación entre precio y calidad, destacó los paquetes que combinan Río de Janeiro con Búzios, una de las alternativas preferidas por los argentinos. Sin embargo, evitó atribuir todo el movimiento a una ventaja cambiaria y señaló que todavía resulta difícil medir cuánto influye el valor del real en la decisión final de viajar.

Para Gurfinkiel, "el incremento de la demanda podría ser coyuntural, ya que muchos viajeros postergaron la compra hasta después de los comicios. La evolución de las consultas y de las tarifas durante los próximos días permitirá evaluar si el interés se sostiene o si responde principalmente a esa espera previa".

El real vuelve a entrar en la cuenta de las vacaciones

La caída del real puede favorecer el consumo de los argentinos durante sus vacaciones en Brasil, aunque el costo final también depende de los vuelos, el alojamiento y la fecha de compra.

La playa de Copacabana en Río de Janeiro, otro de los destinos siempre elegido por los argentinos para vacacionar en Brasil

Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay, advirtió que todavía resulta prematuro calcular cuánto cambiará el presupuesto total de las vacaciones: "Los pasajes aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan en dólares, por lo que el impacto directo de este movimiento cambiario sobre esos componentes sería limitado".

La ejecutiva diferenció ese escenario de los consumos que los turistas realizan una vez que llegan a Brasil. Las comidas, el transporte y los servicios de playa están expresados en reales y, por lo tanto, pueden reflejar con mayor rapidez las variaciones de la moneda brasileña.

"Donde sí podrían registrarse variaciones es en los gastos cotidianos en destino, como las comidas o el alquiler de sombrillas y reposeras, cuyos valores están expresados en reales", señaló Cristi. También aclaró que todavía no es posible proyectar una suba concreta ni determinar de antemano cuánto cambiará el costo completo de las vacaciones.

El movimiento cambiario también quedó bajo la lupa de Promociones Aéreas. Según Matías Tute, cofundador y CEO de la plataforma, registró un aumento del 20% en las consultas vinculadas con Brasil frente a la semana anterior a las elecciones. Aunque aclaró que el resultado electoral no explica por sí solo el movimiento: “Siempre que se habla de Brasil, gane Lula, gane Bolsonaro o gane quien ganara, hay un incremento de consultas porque el tema pasa a estar en agenda.

La cotización del real también mostró movimientos después de los comicios. Según los valores, el Banco Nación pasó de una cotización de $317 a $294 por real para la venta, una diferencia que modifica el cálculo de los consumos que los turistas argentinos pagan en moneda brasileña. La cotización efectiva depende del canal utilizado para comprar reales y de los costos que aplique cada entidad.

Para quienes todavía no compraron, el momento de la reserva también puede incidir en el presupuesto. Los precios de los vuelos y los hoteles cambian según la fecha, la ocupación y la anticipación de compra. Por eso, una mejora cambiaria no siempre compensa una tarifa aérea más alta o una habitación con poca disponibilidad.

Mute también señaló que el interés coincide con el momento del año en que los argentinos empiezan a definir sus vacaciones de verano y a evaluar si viajar al país vecino será más barato o más caro. A su entender, hay dos factores que pueden favorecer esa elección: la apreciación del peso argentino y la posibilidad de que el real se devalúe y mejore el poder de compra de los turistas.

Porto de Galinhas, en el nordeste de Brasil, gana protagonismo entre los argentinos que buscan playas de aguas cristalinas y piscinas naturales para las vacaciones de verano Pexels

“Tenemos un peso apreciado, entonces cualquier destino al que viajemos nos va a parecer menos caro o más barato, independientemente del tipo de cambio del país”, sostuvo Mute.

Cuánto cuestan los vuelos a las playas brasileñas

Los precios publicados para distintos destinos permiten dimensionar cuánto representa el traslado dentro del presupuesto de las vacaciones. Según distintas plataformas de turismo se pueden conseguir pasajes a Florianópolis desde $765.000 por persona con Aerolíneas Argentinas y alternativas a Río de Janeiro desde $432.837 con LATAM, algunas con conexión.

Para Cabo Frío, las opciones relevadas partían de $854.000 para fines de enero y febrero. Los valores corresponden a ofertas puntuales y pueden cambiar según la fecha, el equipaje y las condiciones de compra.

En este escenario, el nordeste brasileño gana visibilidad entre quienes buscan alternativas a los destinos tradicionales de Santa Catarina. La posibilidad de combinar distintas playas durante una misma estadía también influye en la elección, aunque los traslados internos pueden elevar el costo total. A continuación, algunos valores de referencia.

• Río de Janeiro: vuelos directos de ida y vuelta desde Buenos Aires desde u$s346.

• Río de Janeiro: hostels desde u$s40 por noche y hoteles en Copacabana desde u$s88, con desayuno en algunas opciones.

• Maragogi: paquetes desde u$s531 por persona, en base doble, con vuelos directos a Recife y hotel con desayuno.

• Maragogi: el hotel Ibis Styles ofrece habitaciones desde u$s92 por noche para dos personas, con desayuno y vista parcial al mar. Hay opciones con media pensión desde u$s121 por noche.

• Praia da Pipa: paquetes desde u$s426 por persona, en base triple, con vuelos a Natal y alojamiento.

• Maceió: paquetes desde u$s929 por persona, en base doble, con vuelos directos y hotel con pensión completa.

• San Pablo: vuelos directos de ida y vuelta desde u$s280, con equipaje despachado incluido. Desde allí, se puede continuar hacia playas como Guarujá y Ubatuba.

Camboriú, Búzios y el nordeste, entre los destinos más buscados

Las preferencias de los viajeros muestran cambios entre los distintos puntos de la costa brasileña. Según los datos de Despegar, Camboriú registró un crecimiento del 112% en las búsquedas frente a la semana anterior. Búzios avanzó un 75%, mientras que Maragogi creció un 80%, Pipa un 68% y Fortaleza un 56%.

La tendencia no se limita a las playas más conocidas del sur. Maragogi, en el estado de Alagoas, registró un aumento del 170% interanual en las búsquedas dentro de la plataforma, mientras que Cabo Frío duplicó su interés frente al mismo período del año anterior.

El Camino de Moisés, en Maragogi, Brasil, forma una extensa franja de arena en medio del mar durante la marea baja y es uno de los atractivos naturales del nordeste brasileño Pexels

Desde Despegar también destacaron el crecimiento de Porto de Galinhas, cuyo desempeño forma parte de una expansión más amplia del nordeste brasileño. Según la compañía, el corredor que reúne Recife, Porto de Galinhas, Maceió y Maragogi explica el 71% del crecimiento de las búsquedas hacia Brasil frente al año pasado.

Los paquetes turísticos ganan espacio en las reservas

Uno de los cambios que detectó Despegar es la preferencia por las compras que reúnen vuelo y alojamiento. Los paquetes turísticos ya concentran casi el 53% de la demanda hacia Brasil dentro de la plataforma, según informó Cristi.

La modalidad permite comparar el costo conjunto de los principales componentes del viaje y, en determinados casos, acceder a promociones que no aparecen al contratar cada servicio por separado. Sin embargo, el ahorro depende de las fechas, el destino, la categoría del hotel y las condiciones de cada oferta.

La empresa también puso el foco en las herramientas de financiación. Actualmente, los viajeros pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés para viajes internacionales, una alternativa que permite distribuir parte del gasto previo a las vacaciones.

Arraial Do Cabo atrae por sus playas de arena blanca y agua cristalina

Otro punto a considerar es el calendario comercial. El CyberMonday, previsto para el 2, 3 y 4 de noviembre, ofrecerá promociones para quienes todavía buscan opciones para el verano. La cercanía de esas jornadas puede llevar a algunos viajeros a postergar la compra para comparar tarifas, aunque las ofertas y la disponibilidad dependerán de cada operador.

El beneficio cambiario podría no reflejarse necesariamente en un menor gasto, ya que enero y febrero son meses de temporada alta y los precios suelen ser más elevados. En cambio, los turistas podrían aprovechar el mismo presupuesto para acceder a mejores servicios, elegir un hotel de mayor categoría, una ubicación más conveniente o sumar actividades. "De esta manera, el viajero podría terminar gastando lo mismo, pero disfrutar de unas vacaciones de mayor calidad", concluyó Mute.