Sorpresa: Tesla vende el 70% de sus Bitcoin

Vale recordar que en febrero de 2021, la empresa había anunciado una inversión de u$s1500 millones en Bitcoin. En abril, fue el primer indicio: vendió un 10% de su participación. Tesla anunció que sus activos digitales se redujeron a u$s218 millones y que un deterioro de Bitcoin perjudicó la rentabilidad del segundo trimestre.

Tesla también anunció que compró divisas tradicionales con los u$s936 millones que obtuvo de la venta de bitcoin. Elon Musk, siempre estuvo dentro de los defensores de más alto perfil de la criptomoneda, y sus pronunciamientos en redes sociales a menudo han dado pie a una frenética actividad bursátil. Incluso, la inversión de Tesla de u$s1.500 millones en bitcoin, dada a conocer en febrero de 2021, propició una fuerte subida en la demanda de la moneda.

El año pasado, Tesla dejó de aceptar bitcoin como moneda de pago por sus autos y alegó tener preocupación por el impacto climático de la minería de criptomonedas, que requiere mucha energía. En aquel momento, no obstante, Musk dijo en redes sociales que la empresa no vendería los bitcoin que poseía sin embargo, no cumplió.