Empresas de EEUU en vilo por Donald Trump: un informe clave de Wall Street revela los principales temores

Estados Unidos Down La preocupación por la política arancelaria de Trump sigue metiendo presión en los mercados

Guerra comercial: el temor a posibles acciones de represalia

El informe también pone el foco en posibles acciones de represalia por terceros países, que podrían perjudicar a quienes dependen de componentes clave y mercados extranjeros, lo que podría ejercer más presión sobre los márgenes de las empresas, lo que afectaría su calidad crediticia. "Enfocándonos en los aranceles anunciados por la administración Trump hasta ahora sobre China, México, Canadá y el acero y el aluminio, creemos que los automóviles, los metales y la minería, la tecnología, el petróleo y el gas, los bienes de capital, los productos químicos, los productos de consumo y el comercio minorista, la farmacia y la atención sanitaria, y los servicios públicos y la energía son sectores clave de EEUU a los que hay que prestar atención", aconseja Chiza Vitta de la calificadora.

Vale recordar que Trump también incluye a China, la cual sufriría una duplicación de los recientes aranceles impuestos con una tasa adicional del 10%, y otro tanto le tocaría a la Unión Europa con un arancel del 25%. Fue al término de su primera reunión de gabinete y ante la prensa que Trump señaló que habían tomado una decisión y la anunciarían muy pronto, sobre la UE, serán del 25%, y se aplicarán a los automóviles y a todo lo demás, argumentando que la UE se creó para fastidiar a EE.UU. "Realmente se han aprovechado de nosotros de una manera diferente. No aceptan nuestros autos. No se aceptan, en esencia, nuestros productos agrícolas. Usamos todo tipo de razones para no aceptarlos. Seamos sinceros: la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ése es su propósito. Y lo han hecho muy bien", manifestó.

De todos modos, los detalles exactos de esta nueva ronda de aranceles todavía están por conocer, lo mismo que ocurre con las tarifas recíprocas que anticipó semanas atrás y que previsiblemente se irán implementando después de abril. Trump también aseguró que los aranceles a México y Canadá comenzarán a aplicarse a partir del próximo 2 de abril, tras ser pausados inicialmente por un mes desde su anuncio.

Política arancelaria de Trump: cómo afectaría a la economía mexicana

Los expertos de S&PGR analizaron también cómo los aranceles estadounidenses (de 25%) podrían afectar el panorama económico de México y qué estrategias deberían adoptar las cadenas de suministros para mitigar los aranceles. Con relación al primer tema, la calificadora señala que EEUU representa más del 80% de las exportaciones mexicanas, principalmente de productos manufacturados.

“Nuestro pronóstico supone que México respondería con aranceles del 10% a una gama limitada de productos, principalmente metales y alimentos seleccionados; pero los aranceles estadounidenses empujarían a la economía mexicana a una recesión, se espera que el crecimiento del PBI real del 2026 permanezca estancado, por ende se espera que la disminución de la demanda externa, las crecientes presiones fiscales derivadas de un menor crecimiento de los ingresos en medio de la desaceleración económica y un diferencial de tasas de interés cada vez más estrecho entre México y EEUU impulsen el tipo de cambio a 22,28 pesos mexicanos por dólar para fines de 2025, en comparación con los 21,30 pesos del escenario base actual”, explican desde S&PGR.

Mientras que en el caso de las cadenas de suministros consideran que una nueva ronda de aranceles a las importaciones a EEUU requerirá que las empresas dejen de lado sus estrategias para lidiar con las medidas de Trump, y hay muchas vías para hacerlo. “A medida que en 2025 se vayan conociendo más detalles sobre los aranceles en EEUU, las empresas tendrán que elegir cada vez más una o más de estas estrategias. Ninguna de estas soluciones a los aranceles es gratuita, por lo que las empresas se encuentran en la poco envidiable situación de tener que recurrir a respuestas financieras como aumentar los precios, reducir los costos en otros ámbitos o aceptar una menor rentabilidad”, señalaron.

Tras la confusión creada por el propio mandatario sobre el calendario y el alcance de estos aranceles, Trump aclaró la situación a través de una publicación en su red social Truth Social (ex X): "Las drogas siguen llegando a nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, gran parte de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. Más de 100.000 personas murieron el año pasado debido a la distribución de estos venenos peligrosos y altamente adictivos. Millones de personas han muerto en las últimas dos décadas", escribió el presidente.

"Las familias de las víctimas están devastadas y, en muchos casos, prácticamente destruidas. No podemos permitir que este flagelo continúe perjudicando a los EEUU, y por lo tanto, hasta que se detenga, o se limite seriamente, los ARANCELES propuestos para entrar en vigor el 4 de marzo, de hecho, entrarán en vigor, según lo programado. A China también se le cobrará un arancel adicional del 10% en esa fecha". "La fecha del Segundo Arancel Recíproco de abril permanecerá en pleno vigor y efecto. Gracias por su atención a este asunto. ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!", publicó.

Cabe recordar que Trump impuso tasas del 25% a México y Canadá el pasado 1 de febrero y que luego entraron en "pausa" durante mes después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hicieran promesas por separado de intensificar sus esfuerzos de vigilancia fronteriza.

Pero la política comercial del presidente Trump va más allá. También impuso aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones, que comenzarán a entrar en vigor el próximo 12 de marzo. Asimismo, ha instaurado nuevas tasas del 25% a la importación de coches, de chips y de productos farmacéuticos, sobre los que dará más información el 2 de abril.