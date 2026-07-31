Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto: montos, requisitos y quiénes dejan de cobrar

El organismo confirmó los valores de las PNC para agosto y recordó cuáles son las condiciones para mantener el beneficio y cómo reclamar si hubo demoras.

ANSES recordó los requisitos para conservar las Pensiones No Contributivas y los pasos para consultar el estado del beneficio en agosto.

ANSES continúa con el calendario de pagos de agosto de 2026 e informó los montos actualizados de las Pensiones No Contributivas (PNC) , además de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para conservar la prestación.

Durante este mes, algunas personas pueden perder el derecho a cobrar la PNC, si dejan de cumplir las condiciones establecidas por la normativa o si el organismo detecta irregularidades . En esos casos, también existen mecanismos para realizar reclamos y solicitar la revisión del beneficio.

Antes de iniciar cualquier gestión, es recomendable consultar el estado del pago desde Mi ANSES y verificar que los datos personales se encuentren actualizados para evitar inconvenientes en la acreditación.

En agosto de 2026, dejarán de cobrar la Pensión No Contributiva quienes ya no cumplan con los requisitos exigidos por ANSES para cada tipo de prestación. También pueden perder el beneficio quienes permanezcan fuera del país durante más de 90 días consecutivos o tengan la pensión suspendida por irregularidades detectadas por el organismo.

Si el pago no se acredita y el beneficiario considera que cumple con todas las condiciones, puede iniciar un reclamo . Para ello deberá reunir la documentación correspondiente y presentar el formulario de Haberes Impagos , cuando la demora sea inferior a 60 días, o realizar la gestión a través de Atención Virtual o en una oficina de ANSES con turno previo.

¿Cuánto se cobra por Pensión No Contributiva este mes?

Durante agosto, la Pensión No Contributiva por invalidez asciende a $293.872, mientras que la Pensión para Madres de Siete Hijos alcanza los $419.817,13, de acuerdo con los valores vigentes informados para este período.

Quienes deseen confirmar la fecha de cobro pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción "Mis Cobros" y verificar si el beneficio ya fue acreditado o consultar el día asignado para el pago.

Requisitos actualizados para acceder a las PNC, según la categoría

Para no perder la pensión, cada categoría tiene su requisito especial, entre los que se encuentran:

Pensión por invalidez:

Esta prestación está destinada a personas menores de 65 años que no perciban otra jubilación o pensión y que cumplan con los requisitos de residencia establecidos por ANSES. Los argentinos naturalizados y los extranjeros deberán acreditar el tiempo mínimo de permanencia en el país previsto por la normativa.

En el caso de menores de edad, además, el grupo familiar no podrá superar el equivalente a cuatro haberes mínimos. En algunas provincias también puede solicitarse documentación adicional, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos:

Pueden acceder las madres argentinas nativas o naturalizadas con al menos un año de residencia, o extranjeras con un mínimo de 15 años de residencia en el país. Además, no deben percibir otra jubilación, pensión ni contar con ingresos suficientes para garantizar su subsistencia.

Si la solicitante está casada, el cónyuge puede cobrar una jubilación, aunque no podrá percibir otra pensión no contributiva. El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para mantener el beneficio.

Pensión por vejez:

La Pensión por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que no cuenten con ingresos previsionales. Los ciudadanos naturalizados deberán acreditar cinco años de residencia continua en Argentina, mientras que los extranjeros deberán demostrar 40 años de residencia ininterrumpida.

Además, quienes se encuentren privados de la libertad no podrán acceder a esta prestación y, en los matrimonios, solo uno de los integrantes puede ser titular de este beneficio.

Mantener actualizada la información personal y cumplir con las condiciones exigidas por ANSES es fundamental para evitar la suspensión de la prestación. Ante cualquier inconveniente con el cobro, el organismo recomienda utilizar los canales oficiales de consulta y reclamo para regularizar la situación lo antes posible.