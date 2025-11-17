Ciudad puso en marcha las primeras unidades del Trambus: cuál es el recorrido y el valor del boleto

La nueva línea comenzó a funcionar a modo de prueba. El recorrido conectará ocho barrios desde el norte al sur de CABA. Las unidades son 100% eléctricas. En 2026 será su inauguración oficial.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este lunes las primeras unidades del Trambus , el nuevo sistema de movilidad 100% eléctrico que circulará por el ámbito porteño y que permitirá reducir el ruido, mejorar la conectividad y bajar hasta un 40% los tiempos de viaje entre el norte y el sur de la Capital Federal.

Impulsados a energía eléctrica, las unidades circularán inicialmente por el Metrobus de la avenida Juan B. Justo, que ya cuenta con la infraestructura para su funcionamiento. Luego continuarán por las avenidas Intendente Bullrich, Dorrego, Figueroa Alcorta, Sarmiento y Costanera Rafael Obligado hasta llegar a su destino, el Aeroparque.

Desde este lunes circulan en modo de prueba mientras se avanza con el desarrollo de la línea T1, que irá de Aeroparque a Nueva Pompeya, con semáforos sincronizados por telemetría que le darán prioridad de paso para reducir los tiempos y mejorar la seguridad.

“Con el Trambus, la línea F y los buses eléctricos que ya circulan por el Casco Histórico, los vecinos van a poder viajar mejor y más rápido. Y además vamos a tener una Ciudad más limpia con menos emisiones, porque son unidades eléctricas que no contaminan ni hacen ruido”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri , a bordo de un trambus junto al ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.

El sistema tendrá infraestructura nueva, con estaciones icónicas y carriles exclusivos o preferenciales. Desde el GCBA destacaron que las unidades están equipadas con un paquete tecnológico que garantiza seguridad vial, comodidad y sustentabilidad. "Todos los vehículos son accesibles para personas con movilidad reducida, piso bajo, suspensión neumática, rampas y aire acondicionado", añadieron.

Valor del boleto del Trambus e interconectividad con subtes

Además cuentan con validadores para usar el sistema multipago con tarjetas de débito, crédito o NFT. En cuanto a la tarifa, estará integrada con el Subte: quienes combinen ambos transportes tendrán un descuento automático. El valor del boleto tendrá un mínimo de $568,82 y un máximo de $731,34.

La línea T1 se implementará en 2026 y será transversal ya que cruzará todas las líneas de subte. Saldrá desde el Centro de Trasbordo de la Avenida Sáenz hacia Aeroparque. Se construirán 71 paradores, de los cuales 11 serán icónicos porque estarán ubicados en centros neurálgicos como Caballito, Palermo o Aeroparque e incluirán, además, espacios de guardado para bicicletas y lockers especiales.

recorrido trambus El recorrido del Trambus. GCBA

Comenzó la prueba piloto del Trambus en CABA

Las unidades cuentan con sistemas DMS (monitoreo de la conducción), ADAS (anticipo de colisión frontal, cruce de peatones y detección de puntos ciegos), espejos retrovisores digitales (no llevan espejos afuera) y cámara de marcha atrás. Además cuenta con GPS para posicionamiento satelital, aire acondicionado, WiFi a bordo, conectores USB e información audiovisual al pasajero.

“El Gobierno porteño busca potenciar la intermodalidad del transporte en la Ciudad, gracias a que la T1 del Trambus tendrá conexiones con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento”, afirmó el ministro Bereciartua.

En la Ciudad circularán más de 50 unidades de Trambus con una autonomía mínima de 270 km. La flota del sistema contará con vehículos de 12 metros de largo y una capacidad para más de 60 pasajeros. Su base es un chasis desarrollado en la Argentina por Agrale y una motorización eléctrica de última generación desarrollada en conjunto con la empresa británica Equipmake LTD.

trambus caba

Para integrar ambas tecnologías, se fabricó en Argentina un bus prototipo que luego viajó al Reino Unido, donde se incorporaron el motor, las baterías, los sistemas eléctricos y el software que gobierna el vehículo. También habrá unidades articuladas, de aproximadamente 18 metros, con capacidad para 120 pasajeros.

En la Ciudad de Buenos Aires se mueven alrededor de 3,6 millones personas diariamente, de los cuales el 47% lo hace en transporte público. La llegada del Trambus representará una evolución para el sistema, para los pasajeros y el ambiente.

La T1 del Trambus en números

Una vez concluida la traza 1, el Trambus contará con 50 vehículos 100% eléctricos en funcionamiento que permitirán realizar un servicio cada 4 minutos en hora pico. De esta manera, en GCBA aseguran que se beneficiarán 50 mil usuarios por día. El recorrido tendrá una parada cada 500 metros y vinculará a 8 barrios (Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo, Almagro, Parque Chacabuco, Parque Patricios y Nueva Pompeya).

Además, cruzará a cinco líneas de subte y cinco estaciones de ferrocarril, lo que permitirá reducir hasta un 40% el tiempo de viaje.

trambus t1

El recorrido completo de la línea T1 del Trambus