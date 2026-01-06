Con el gabinete de receso, Javier Milei enfoca su trabajo en la agenda global y la economía

Mientras buena parte del gabinete permanece de vacaciones, Javier Milei se recluye en Olivos para preparar en soledad su nuevo discurso en el Foro de Davos. Ajuste fiscal, destrucción de paradigmas económicos y la construcción de un bloque internacional de derecha marcan la hoja de ruta del Presidente para el escenario global.

En momentos en que buena parte del Gabinete nacional se encuentra de vacaciones (a partir del 15 del presente mes se estima regresarán la mayoría de los ministros), el presidente Javier Milei aprovecha la relativa soledad de la Quinta de Olivos para redactar el discurso que dará en el próximo encuentro del World Economic Forum, como lo hizo tanto en 2024 como en 2025, según señalaron fuentes de su entorno a Ámbito .

Este evento agrupa a los principales empresarios del mundo, líderes políticos y referentes de opinión, entre otras personalidades. Tendrá lugar, como es habitual, en Davos (Suiza) entre el 19 y el 23 de enero venideros. El tema del encuentro será "Espíritu de diálogo" (Spirit of Dialogue), enfocado en la necesidad de reconstruir la confianza y ampliar perspectivas ante un mundo en cambio , reuniendo líderes para dialogar y encontrar soluciones a desafíos globales mediante la cooperación, según señalaron los organizadores del Foro.

A diferencia de otros presidentes, Milei suele redactar en soledad su presentación, al punto que hasta ahora ni sus más estrechos colaboradores conocen su contenido, según se comenta en medios de la Casa Rosada.

Quienes tienen mayor cercanía con él intuyen que posiblemente su presentación girará en torno de la destrucción de “paradigmas” a partir de la experiencia del gobierno de La Libertad Avanza. Por caso, demostrar que es posible el ajuste fiscal, contradiciendo la historia de desequilibrios permanentes en las cuentas públicas que caracterizó a la Argentina. Se considera que Davos será una nueva ventana de oportunidad para mostrar al mundo “todo lo que se hizo en la Argentina y que el cambio es posible”.

Fuentes oficiales señalan que aún no está definida la escala que hará en su viaje a Suiza, pero no extrañaría que se detenga en Roma, dada la fluida relación que mantiene con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Georgia Meloni . Seguramente su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina, acompañará al Presidente, como así también los ministros de Economía, Luis Caputo , y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno .

Lectura y papers

El primer mandatario aprovecha el receso para dedicarse además a otros temas que lo apasionan: leer más que lo habitual textos sobre economía y elaborar papers.

El último que elaboró se titula “El Debate Inválido: Desde la Neutralidad del Dinero a la Curva de Phillips”, según trascendió. Se trata de una elaboración teórica sobre un tema central del pensamiento de Milei: la no intervención del Estado.

El trabajo es contundente al señalar que “lo mejor que podemos hacer es reducir la injerencia del Estado a la mayor velocidad posible, siempre sujeto a la restricción social que implica un sistema con individuos con aversión al riesgo, en un contexto de mercados de seguros incompletos y además muy poco profundos”.

El Presidente considera que “si los economistas no tomamos conciencia de la gran cantidad de cuestiones que ignoramos no nos quejemos cuando los individuos digan 'no odiamos lo suficiente a los economistas'”.

Dicho sea de paso, en el entorno del primer mandatario se comenta que Milei está “furioso” por lo que considera errores en los análisis que realizan distintos economistas, como sería el caso de Carlos Melconian.

Bloque de presidentes

La problemática internacional es otro de los temas que preocupan a Milei. Está avanzando en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha y, según se asegura ya tiene el compromiso de más de diez naciones.

“Todavía no le pusimos nombre, pero hay un grupo de diez países que venimos trabajando y vamos a seguir avanzando” en ese espacio, confirmó Milei durante una entrevista con la cadena CNN en español.

En este conjunto incluye a las “dictaduras” de Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y el ahora detenido Nicolás Maduro (Venezuela); como así también a gobiernos democráticos con ideas contrarias a las liberales. En este grupo se encuentran Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay).

En la Casa Rosada se señala que Milei es “el líder natural” del posible bloque ideológico que, en el contexto latinoamericano integrarían José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú. Pero también se intentaría el acercamiento de otros líderes con afinidad ideológica como la italiana Giorgia Meloni y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entre otros países. Se estima la participación de los Estados Unidos.