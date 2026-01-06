Donald Trump anunció que Venezuela la entregará a EEUU de entre "30 y 50 millones de barriles de petróleo"

El presidente estadounidense detalló que se transportarán en buques con descarga directa a su país, pero aclaró que los réditos por su venta se utilizará "en beneficio del pueblo venezolano y de EEUU". Aún no hay respuesta oficial de la gestión de Venezuela.

A pocos días de la intervención militar de EEUU sobre Venezuela , Donald Trump anunció un principio de acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez que involucra los recursos naturales del país sudamericano: no habría inversión estadounidense en el petróleo venezolano , sino que implementarían una intermediación comercial. Aún no hay respuesta oficial de la gestión de Venezuela.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense a través de su cuenta de Truth Social: "Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

Según precisó, " este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

"He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright , que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó.

Según consignó el medio Reuters, para la mañana del martes las tres mayores compañías petroleras de Estados Unidos - Exxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N), y Chevron (CVX.N)- , aún no habían tenido conversaciones con la administración sobre el derrocamiento de Maduro. Esto contradijo al propio Trump, quien durante el fin de semana de que ya había mantenido reuniones con "todas" las compañías petroleras estadounidenses, tanto antes como después del derrocamiento del mandatario venezolano.

Por su parte, este mismo martes Delcy Rodríguez -actual mandataria de Venezuela- había señalado que "el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”. "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta", aseguró.

Industria petrolera venezolana

La industria petrolera venezolana tuvo en su apogeo durante la década de 1970, y volver a dichos niveles de producción puede demandar un esfuerzo financiero sostenido y de gran magnitud. Hoy, el bombeo ronda el millón de barriles diarios, muy lejos de los casi cuatro millones que el país extraía en 1974. Según estimaciones de Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice, sería necesario invertir unos u$s10.000 millones anuales durante al menos diez años para reconstruir el sector.

Para tomar como referencia, la empresa Exxon Mobil, la más grande de Estados Unidos, presupuestó un tercio de este monto para gastos de capital a nivel mundial. A pesar de la enorme inversión inicial necesaria, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las empresas petroleras están ansiosas por aprovechar la oportunidad de perforar el crudo pesado de Venezuela.

En una entrevista que dio este domingo a la cadena de noticias ABC, aclaró: “No he hablado con las petroleras en los últimos días, pero estamos bastante seguros de que habrá un gran interés”, dijo y agregó: “Creo que habrá una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se le da el espacio para hacerlo”.

Por su parte, Chevron, una de las pocas empresas petroleras que operan actualmente en Venezuela además de la estatal PDVSA, señaló en un comunicado que su prioridad es la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos en Venezuela. “Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”, afirmó la compañía.