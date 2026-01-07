SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 10:28

Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 7 de enero

Los bancos actualizan sus rendimientos: conoce las tasas vigentes y las diferencias de porcentajes de la jornada.

Los plazos fijos tientan cada vez menos a los pequeños ahorristas.

Depositphotos

En un contexto macroeconómico con inflación todavía alta y decisiones de política monetaria que generan ruido entre ahorristas, los plazos fijos siguen siendo una de las formas más tradicionales de resguardar pesos. Incluso cuando la rentabilidad real puede verse erosionada por los precios, muchos argentinos prefieren esta opción por ser simple de contratar y relativamente previsible.

Este miércoles 7 de enero, las tasas que informan los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran una dispersión interesante entre entidades grandes, medianas y digitales, lo que puede hacer dudar a quienes están por dejar sus pesos estacionados.

Dado que el BCRA dejó de fijar una tasa mínima obligatoria para los plazos fijos y cada institución define su oferta, los resultados pueden variar bastante dependiendo de dónde y cómo se constituya el depósito. Esta realidad obliga a mirar más de cerca cada propuesta, especialmente si los ahorristas buscan que el rendimiento le gane a la inflación.

Plazo Fijo Plata

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 7 de enero

Según el comparador oficial del BCRA, a 30 días y para colocaciones online de hasta $100.000 lo que ofrecen los bancos más grandes del país es lo siguiente para este miércoles 7 de enero:

  • Banco de la Nación Argentina: 23,5%

  • Banco Macro: 23,5%

  • Banco Credicoop: 23%

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%

  • Banco Santander: 21%

  • Banco Galicia: 21%

  • ICBC: 23,5%

  • BBVA: 21%

  • Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

