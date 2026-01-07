Insólito: no tuvo cuidado en guardar su contraseña y perdió más de 600 millones de dólares en criptomonedas

Un error tan común como llamativo lo privó de tener una enorme fortuna que había conseguido por pequeño trabajo.

La llegada de las criptomonedas trajo nuevas reglas al mundo de las billeteras digitales. Así como circulan fácilmente miles de millones de dólares , las medidas de seguridad a adoptar son muy distintas a las tradicionales, ya que no hay tantos métodos para mantener invulnerable el dinero.

En paralelo, también aparecen inconvenientes que pueden dejar sin acceso a enormes fortunas a muchos usuarios. Como le sucedió a este programador, que al cometer un pequeño error ya no puede recuperar la enorme cantidad de dinero que hoy permanece en un dispositivo.

Stefan Thomas es un programador alemán radicado en San Francisco que recibió 7002 bitcoins en 2011 como pago por realizar un video explicativo sobre qué eran las criptomonedas. En ese momento, la moneda digital tenía un valor marginal y pocos imaginaban el crecimiento que tendría con el paso del tiempo.

Para resguardar esas claves privadas, decidió almacenarlas en una memoria USB de alta seguridad conocida como IronKey . El acceso estaba protegido por una contraseña que anotó en un papel , pero que con los años terminó perdiendo, sin poder recordar la combinación exacta.

El problema no es solo el olvido . El dispositivo fue diseñado para impedir cualquier intento de fuerza bruta, por lo que limita estrictamente la cantidad de pruebas posibles antes de bloquear su contenido de forma definitiva.

Desde entonces, Thomas convive con la imposibilidad de acceder a esos bitcoins, mientras observa cómo su valor sube y baja en el mercado sin que él pueda mover un solo dólar de esa billetera digital.

Millones de dólares y solo dos oportunidades más

La memoria utilizada tiene un sistema de seguridad extremo y solo permite diez intentos antes de cifrar su contenido de forma irreversible. Thomas ya falló en ocho oportunidades, por lo que hoy le quedan apenas dos intentos para recuperar las claves.

En distintos picos del mercado, esos 7002 bitcoins llegaron a valer más de 650 millones de dólares, una cifra que convirtió a este caso en uno de los más impactantes del mundo cripto. Cada nuevo récord del bitcoin volvió a poner la historia en agenda.

Especialistas en seguridad informática coinciden en que romper el cifrado del dispositivo es prácticamente imposible sin la contraseña correcta. Incluso se descartó la opción de desmontar la memoria, ya que cualquier manipulación incorrecta activaría el bloqueo automático.

El caso de Thomas no es aislado. Se estima que cerca del 20% de los bitcoins en circulación están en billeteras perdidas o inaccesibles, lo que representa decenas de miles de millones de dólares que quedaron fuera del sistema para siempre.