El dólar oficial minorista cedió $5 y opera a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.490,61 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 7 de enero
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
El BCRA publica el REM, con el mercado atento a las proyecciones del dólar tras el cambio de bandas
El BCRA compró dólares por segunda rueda consecutiva y sumó unos u$s83 millones a sus arcas después de adquirir u$s21 millones el lunes. En total, se hizo de u$s104 millones en los primeros dos días de la semana. Se trata de la primera vez en diez meses que la autoridad monetaria compra dos ruedas seguidas.
Se dio en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1° de enero de este año.
Las reservas brutas del BCRA subieron u$s787 millones, tras las compras de divisas y la suba de cotizaciones. De esta manera, los activos internacionales cerraron en u$s44.187 millones.
Desde el mercado afirman que el BCRA parecería estar devolviendo parte de la liquidez que absorbe vendiendo dólar linked y comprando la T30E6.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.466.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 7 de enero
El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 7 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.537,50 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de enero
El dólar MEP opera a $1.496,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,22, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.854, según Binance.
