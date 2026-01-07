Los incendios forestales en Chubut continúan y se complican las tareas para frenar el fuego

Bomberos de la provincia señalan que "la dimensión es complicada" por la temperatura y los vientos. El ministro del Interior Diego Santilli recorrerá la provincia para evaluar los dispositivos dispuestos para combatir el fuego.

La provincia de Chubut sigue en estado de alarma por los incendios forestales, tras complicaciones en las tareas de control y frenado del fuego. Un foco de gran magnitud mantiene en vilo a la región de Comarca Andina , afectando a sectores como Puerto Patriada, El Hoyo, y extendiéndose a otras zonas activas en Bariloche y El Bolsón .

El presidente de la Comisión Directiva de Bomberos de El Bolsón , Juan Carlos Martínez , explicó que “la dimensión que tomó el fuego” en la zona de Puerto Patria es “muy complicada”.

“Por la falta de agua, por los vientos y las temperaturas, cada año se hace más complicado, los vientos que están en nuestra zona nunca se vieron. Los incendios se prenden días en complejos, difíciles y muy propensos al fuego, parece que están elegidos los días ”, describió en Radio Mitre.

Martínez agregó que el fuego “avanza hacia tres sectores distintos” en El Hoyo y describió el escenario con el que se encuentran los Bomberos: “Cuando uno llega, ya están descontrolados (los focos de incendio). Es muy difícil darle una solución”, definió.

Las llamas alcanzaron la provincia de Santa Cruz, mientras que hay operativos de contención en Río Negro y Neuquén.

En conversaciones a la prensa, el intendente de El Hoyo, César Salamín, remarcó que, a través del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil Municipal, bomberos y otros organismos, se logró evacuar sin reportar heridos ni daños en vehículos. El operativo abarcó a aproximadamente 700 vehículos, en su mayoría pertenecientes a visitantes de Puerto Patriada.

Sobre los daños materiales, Salamín informó que alrededor de diez viviendas fueron alcanzadas por las llamas, algunas de ellas rodeadas de bosque. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación en el sector de Rincón de Lobos, donde unas 30 personas fueron alojadas en la Escuela 223.

Equipos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de la brigada provincial trabajan con maquinaria pesada abriendo cortafuegos y caminos para frenar el avance del incendio. También confirmó que solicitó al Ministro del Interior, Diego Santilli, el envío de más recursos, incluidos aviones y helicópteros hidrantes.

Incendios en Chubut: hay evacuaciones preventivas en Epuyén

Aún con una delicada situación y en alerta por la situación climática, los trabajos intensivos de cuerpos de bomberos en Chubut continuarán toda la noche por los incendios en la región de Puerto Patriada, en el noroeste provincial. Las llamas alcanzaron la provincia de Santa Cruz, mientras que hay operativos de contención en Río Negro y Neuquén.

El fuego, que ya arrasó más de 200 hectáreas, obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. El incendio se registró pasado el mediodía en el sector conocido como Primera Cantera, en las inmediaciones del municipio de El Hoyo. Allí opera personal del Ministerio de Seguridad, la Defensa Civil, y cuerpos de Bomberos, para evitar que el incendio avance hacia la zona del Sausal y para coordinar la evacuación de unas 700 personas. Hasta el momento, no se registraron heridos pero si se confirmó la destrucción de al menos 10 casas.