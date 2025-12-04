Sigue la tensión: EEUU renovó su recomendación de no viajar a Venezuela y pidió a sus ciudadanos abandonar el país + Seguir en









El Departamento de Estado emitió una advertencia de Nivel 4, citando riesgo de detención injusta, violencia, tortura y ausencia de asistencia consular.

Donald Trump no afloja y pide a sus ciudadanos abandonar Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su advertencia de no viajar a Venezuela e instó a sus ciudadanos a abandonar el país, en medio de la tensión entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. La alerta, de Nivel 4, se actualiza en un contexto de fricción política y virtual ausencia de asistencia consular.

El gobierno de Trump pidió a quienes estén en territorio venezolano que salgan “de inmediato”, al considerar que la situación es altamente riesgosa.

El comunicado se difundió mientras ambos países mantienen contactos reservados, en un clima marcado por la presión de Washington sobre el gobierno de Maduro y por la campaña antidrogas impulsada por la administración republicana.

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan de inmediato”, señaló el DOS. Y agregó: “No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria".

Donald Trump y Nicolás Maduro Escala la tensión entre EEUU y Venezuela. La alerta recuerda que, desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de Caracas. La sede consular permanece cerrada y no presta servicios, mientras que la embajada en Colombia solo puede ofrecer apoyo limitado y sin capacidad de intervención dentro del territorio venezolano.

Uno de los puntos más destacados del comunicado apunta al riesgo de detención prolongada sin comunicación con el exterior. El DOS advierte que las fuerzas de seguridad venezolanas han mantenido retenidos a ciudadanos estadounidenses durante años, sin acceso a abogados independientes, sin notificación consular y sin contacto con sus familiares. Donald Trump redobla la apuesta contra Venezuela y anticipa operaciones terrestres El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que las fuerzas militares de su país avanzarán con una nueva fase de la operación Lanza del Sur en Venezuela e intensificarán "muy pronto" los ataques contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe. A su vez, también volvió a mencionar la opción de iniciar "operaciones en tierra", al señalar que este camino sería "mucho más fácil". "Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó. Este nuevo anuncio se dio luego de un encuentro con su Gabinete, en el marco de creciente tensión diplomática entre ambos países y luego de que el propio Trump confirmara un diálogo con su par de Venezuela, Nicolás Maduro. El líder republicano afirmó que después de los ataques de las fuerzas norteamericanas, la cantidad de barcos con drogas en el Caribe disminuyó "mucho". Desde el comienzo del despliegue de EEUU, se destruyeron una veintena de embarcaciones y murieron 80 personas a causa de los ataques. Trump además amenazó a otros países con medidas similares: "Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Mandaban asesinos y vaciaban sus cárceles en nuestro país".