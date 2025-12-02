El presidente del Banco Central de Perú dijo que la Argentina "se encamina" a bajar la inflación

Con 19 años de permanencia en el cargo, el funcionario es responsable de haber terminado con una hiper de 7.500% anual. En 2026 proyecta un 2% anual. Considera indispensable que los bancos centrales acumulen reservas. Perú es un país bimonetario.

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, aseguró este martes que la Argentina "se está encaminando" a bajar la inflación al referirse al programa económico del gobierno libertario aunque resaltó la necesidad de que los países tengan reservas internacionales para que baje el riesgo país.

Velardez expresó este concepto al disertar en un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , con la participación del titular de la entidad Osvaldo Giordano y el presidente de la Fundación Capital, Martín Redrado.

Al hablar sobre la situación general de la región, Velarde considero que es "indispensable" que los bancos centrales cuenten con reservas internacionales porque funcionan como un reaseguro ante potenciales crisis externas.

El funcionario peruano planteó que es necesario contar con dólares en los bancos centrales en función de las potenciales cambios de flujo de capital en el mundo.

“Se están encaminando a bajar la inflación. Podrán tardar siete años o menos pero están en el camino correcto. Es lo que hay que hacer” , señaló al mencionar el caso argentino.

En ese sentido consideró que para estabilizar la economía y que baje el riesgo país “la parte fiscal es fundamental”, y destacó el ejemplo de Uruguay que mantuvo la disciplina presupuestaria a pesar del cambio de signo ideológico del Gobierno cuando gobernó la izquierda.

Es de recordar que Perú tiene un sistema bimonetario avalado por la Constitución. Con ello logró frenar una hiperinflación de 7.500% anual a un 1,4% que el banco central peruano proyecta para este año y 2% para el 2026.

Cuenta actualmente con reservas internacionales por u$s90.500 millones, aunque gran parte de ello se debe a que los depósitos en dólares de los bancos tienen un encaje del 30%. Se podría decir que Velarde es toda una leyenda en el mundo económico ya que tiene una permanencia en el cargo de 19 años, en un país que durante ese período cambió de presidente a razón de uno cada dos años.

Redrado: el proceso de desinflación es trabajoso

Por su lado, Redrado resaltó que “el proceso de desinflación es algo trabajoso, que no es simple y de corto plazo”. “En países emergentes ha llevado tiempo”, indicó Redrado quien planteó no obstante que el tema de la baja de la inflación “es algo de lo que no se habla más en el mundo”.

Por caso, al igual que Velarde, el ex titular del Banco Central advirtió sobre los efectos negativos que tienen sobre la estabilidad de los países emergentes los cambios del flujo de capitales internacionales. También insistió en la idea de que a mejor ratio entre reservas internacionales y PBI “menor riesgo país”. Afirmó que “Argentina está lista para tener un sistema bimonetario pero dijo que a su entender el esquema debería ser como ´un Perú Reforzado´”.

Por su lado, Giordano consideró que existe un riesgo en Argentina de “subestimar la complejidad de las reformas que son necesarias en la Argentina”. Entre ellas mencionó a la reforma monetaria, tributaria, laboral y previsional.