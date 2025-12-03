Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 3 de diciembre

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,34% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

+ Seguir en

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo martes 9 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de diciembre 2025. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios y se activará el próximo martes 9, después del feriado del lunes 8.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34% , de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo, para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $410.879,59 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra)

($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67 ( $272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $308.615,79 ( $238.615,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $122.827 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($98.261), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $398.852,75, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $61.251,51 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $199.433,02.

auh anses.webp

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Por qué es feriado el 8 de diciembre

El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades más importantes del calendario católico.

Esta fecha fue proclamada oficialmente por el Papa Pío IX en 1854 y conmemora el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, lo que la hace pura y santa en la tradición religiosa.

Además, esta jornada tiene una relevancia cultural en Argentina ya que es el día tradicional para armar el árbol de Navidad en nuestro país.