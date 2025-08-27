Javier Milei confirmó la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo y anticipó que lo llevará a la Justicia

El Presidente habló por primera vez este miércoles sobre los audios del escándalo por el presunto cobro de coimas a cargo de Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En medio de incidentes en una caravana de campaña en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei habló por primera vez este miércoles sobre los audios del escándalo por el presunto cobro de coimas a cargo de Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS ). No negó su veracidad y aseguró que su exabogado, Diego Spagnuolo, "miente" y que lo llevará a la Justicia.

"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", afirmó Milei en medio de la caravana de campaña ante una consulta de la prensa.

El mandatario participó este miércoles de una recorrida electoral por el partido del conurbano, en el marco de la complicada campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios locales del 7 de septiembre. En ese contexto, un grupo de personas agredió con piedras y botellazos al jefe de Estado, que se encontraba acompañado de su hermana, Karina Milei.

El momento del ataque ocurrió minutos después de haber arribado al centro de la localidad, cuando se trasladaban por la avenida Hipólito Yrigoyen en la caja de una camioneta, junto al diputado y candidato, José Luis Espert, y al titular de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.

Más tarde, ya en la residencia presidencial de Olivos, Javier Milei posteó en sus redes sociales sobre los hechos. Afirmó que militantes kirchneristas tiraron piedras y recurrieron a la violencia porque son "carentes de ideas".

Luego hizo un llamado a votar en las elecciones bonaerense del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre para concretar su slogan de campaña: "kirchnerismo nunca más".

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC!

Coimas en ANDIS: ante el Congreso, Guillermo Francos denunció una "operación política"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, denunció este miércoles en su informe ante la Cámara de Diputados que “se orquestó una operación política" divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnulo ,y dijo que van a responder "estas maniobras con transparencia y respetando la división de los poderes”.

Francos expresó estos conceptos al hablar sobre los escándalos que afectan al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

"Me comprometo a, si alguna vez alguien me lo pide, brindarle mi celular, darle las claves, darle mi computadora, no tengo ningún inconveniente con eso", manifestó el funcionario en este contexto.

Señaló que “mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.