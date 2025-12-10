Cómo fue la huida de María Corina Machado de Venezuela: lancha a Curazao y apoyo de EEUU + Seguir en









La dirigente escapó con ayuda estadounidense rumbo a Noruega, donde brindará el discurso por su Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado escapó de Venezuela en una lancha. GETTY

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, logró escapar de su país en una lancha con apoyo de funcionarios de Estados Unidos, en un operativo clandestino que le permitió salir rumbo a Curazao y luego viajar hacia Noruega, donde será recibida tras haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz.

Según informó The Wall Street Journal en base a confirmación de autoridades norteamericanas, la salida de Machado constituye el dato más certero sobre su paradero luego de 16 meses de clandestinidad, período en el que buscó evitar ser detenida por el gobierno de Nicolás Maduro.

Más de un centenar de sus colaboradores permanecen presos, mientras otros se ocultaron o debieron exiliarse para escapar de los servicios de inteligencia del régimen.

María Corina Machado escapó en lancha de Venezuela En los días previos existía expectativa por su posible presencia en Oslo durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Finalmente, el galardón fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa Machado, aunque su entorno confirmó que la dirigente llegará al país nórdico durante la noche tras un escape que calificaron como “espectacular”. El Instituto Nobel expresó: “Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros”.

De acuerdo con lo detallado por autoridades estadounidenses al diario, Machado fue trasladada inicialmente en lancha hasta la isla de Curazao, desde donde abordó un avión con destino a Noruega. “Estaré en Oslo, estoy en camino”, afirmó en un mensaje enviado al presidente del Comité Nobel noruego, Jorgen Watne Frydnes, difundido por la organización antes de la ceremonia.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a mi familia e hijos, que no he visto en dos años, así como a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha y esfuerzo", expresó la dirigente, quien ofrecerá una conferencia de prensa este jueves tras reunirse con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025