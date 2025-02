Futuros en Wall Street: la volatilidad se apodera de la plaza a la espera del informe de empleo

Qué se espera del dato

Se espera que el informe de empleo muestre que se crearon 170,000 puestos en enero, una desaceleración frente a los 256,000 de diciembre, cuando se publique a las 8:30 a.m. ET. Sin embargo, los economistas creen que la lectura del viernes probablemente no será un cambio significativo para la Reserva Federal, manteniendo vivas las apuestas de que no habrá recorte de tasas hasta la reunión de junio del banco central.