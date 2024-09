Goldman Sachs advierte a los inversores: ¿Es momento de comprar acciones de IA?

La amplia variedad de acciones de IA de Goldman —que incluye empresas como Nvidia Corp, Microsoft Corp, Apple Inc, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Oracle Corp— acumula una baja del 11% desde su máximo de 2024 el 10 de julio. La debilidad va más allá de los 7 Magníficos. Anteriormente, Goldman Sachs lanzó dos portfolios centradas en el auge de la demanda de centros de datos y energía para impulsar el desarrollo de la IA.