Goldman Sachs pronostica un repunte "extremo" de las acciones estadounidenses

Según Goldman Sachs, muchos fondos de cobertura adoptaron estrategias defensivas con acciones que podrían amplificar los movimientos del mercado.

La actual posición de los inversores en Wall Street podría generar un movimiento “extremo” al alza en las acciones si se produce alguna noticia positiva en el frente macroeconómico o geopolítico, según advirtió John Flood , uno de los principales operadores de Goldman Sachs .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estratega explicó que el mercado atraviesa un período de alta incertidumbre marcado por factores como el conflicto en Medio Oriente, temores crediticios y dudas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía.

En este contexto, muchos fondos de cobertura adoptaron estrategias defensivas que podrían amplificar los movimientos del mercado.

De acuerdo con datos del equipo de prime brokerage del banco, los "hedge funds" mantienen posiciones alcistas en acciones individuales , pero al mismo tiempo incrementaron sus coberturas bajistas mediante apuestas contra productos macro como fondos cotizados (ETF) o futuros sobre índices bursátiles.

Este nivel de posiciones cortas en instrumentos vinculados al mercado amplio alcanzó su punto más alto desde septiembre de 2022.

El posicionamiento refleja el nerviosismo de los inversores frente al contexto global. Sin embargo, también crea un escenario potencialmente explosivo: si surge una noticia favorable (por ejemplo, una señal de distensión geopolítica) muchos operadores podrían verse obligados a cerrar rápidamente sus apuestas bajistas, lo que generaría una suba abrupta de los índices.

eeuu wall street Según Goldman Sachs, muchos fondos de cobertura adoptaron estrategias defensivas con acciones que podrían amplificar los movimientos del mercado. Depositphotos

Concretamente, Flood explicó que un titular positivo, como el anuncio de una resolución del conflicto con Irán, podría provocar un salto inmediato de entre 2% y 3% en los índices bursátiles, impulsado principalmente por el cierre de posiciones cortas en productos macro.

Goldman Sachs también señaló que la exposición total de los "hedge funds" (una medida que combina sus posiciones largas y cortas) se encuentra cerca de niveles récord, alrededor de 307%, lo que refleja un mercado altamente apalancado y sensible a cambios en el sentimiento inversor.

Un mercado con baja liquidez

Otro factor que podría amplificar los movimientos es la baja liquidez del mercado. Aunque el volumen diario de operaciones supera los 20.000 millones de acciones, la profundidad del mercado se redujo.

En los futuros del S&P 500, el volumen disponible en los mejores precios ronda apenas u$s4 millones, muy por debajo del promedio histórico de cerca de u$s14 millones.

Según Flood, esta combinación de altas posiciones apalancadas y menor liquidez implica que cualquier operación institucional puede provocar oscilaciones más bruscas en los precios.

Por ahora, muchos gestores tradicionales se mantienen cautelosos y prefieren esperar mayor claridad sobre el panorama macroeconómico. El mercado, indicó el estratega, confía en que surja alguna señal de resolución de las tensiones actuales en las próximas semanas.