Bitcoin baja a u$s69.000 y las altcoins siguen esta tendencia, a la espera del dato de inflación en EEUU

El presidente de EEUU aseguró que la guerra en curso contra Irán podría terminar pronto, aunque también advirtió que podría contraatacar ferozmente a Irán.

El mercado de criptomonedas borra subas y anota tímidas caídas, a medida que vuelve la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) cae 1,7% y se ubica apenas por debajo los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH) también perdió 1,7% hasta los u$s2.028, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta la baja de Solana (Sol) (-2%).

Trump habla del fin de la guerra y mejora el interés riesgo El mercado espera el dato de inflación en EEUU, que se publicará más tarde este miércoles y podría influir en la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. Asimismo, condicionará el interés por el riesgo para los activos de riesgo. Además, una parte del senado intenta reavivar la Ley CLARITY, que le daría un marco regulatorio al precio de las criptomonedas.

La confianza en el mercado creció levemente luego de que Trump mencionase que la guerra con Irán podría terminar pronto. De la misma forma, advirtió que Estados Unidos respondería "20 veces más fuerte" si Irán intentaba cerrar el estratégicamente vital Estrecho de Ormuz.

En ese sentido, la disputa por el petróleo y el control de este canal en particular, que maneja aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, hicieron que los precios del crudo se disparen desde que comenzó la escalada, subiendo más del 16% en lo que va de semana y cotizando a más de u$s100.

Esto impactó directamente en las perspectivas de inflación y tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), que se vieron afectadas. En ese sentido, el dólar salió ganador de estas últimas sesiones, mientras que los activos de riesgo sufrieron de la presión del mercado.