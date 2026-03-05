Wall Street retrocedió hasta 1,6% mientras escala la guerra en Medio Oriente

La intensificación del conflicto en Medio Oriente volvió a deteriorar el clima financiero global y presionó a los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Wall Street cerró con números negativos el jueves 5 de marzo y las acciones estadounidenses no lograron sostener las ganancias de la sesión anterior . La escalada del conflicto en Medio Oriente sigue siendo una de las principales preocupaciones de los inversores. Los principales índices habían cerrado con una sólida suba el miércoles tras una serie de cifras económicas e informes sobre la búsqueda de un mayor diálogo por parte de Irán, que contribuyeron a estimular el apetito por el riesgo.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 1,61% a 47.954,19 puntos; el S&P 500 perdió un 0,58% a 6.829,45 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,26% hasta los 22.748,99 puntos .

Las esperanzas de que el conflicto en Oriente Medio termine pronto parecen disminuir tras el lanzamiento de una oleada de misiles de Irán contra Israel, marcando el sexto día consecutivo de hostilidades .

El ataque se produjo pocas horas después de que el Senado estadounidense votara, en gran medida siguiendo líneas partidistas, en contra de una moción destinada a detener la campaña aérea y exigir la autorización del Congreso para cualquier acción militar .

Mientras tanto, Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo iraní asesinado, se ha convertido en uno de los favoritos para sucederlo , según informó la Casa Blanca el miércoles, lo que implica que Teherán no cederá ante la presión .

Una consecuencia ampliamente anticipada del conflicto comienza a vislumbrarse: los consumidores estadounidenses se enfrentan a un aumento repentino de los precios del combustible, lo que también podría afectar el crecimiento económico a un nivel más amplio.

¿Donald Trump eligiendo al próximo líder en Irán?

El presidente Donald Trump dijo el jueves que necesita aprobar personalmente al próximo líder supremo de Irán, rechazando la probable sucesión de Mojtaba Khamenei y comparando la situación con su reciente intervención en Venezuela.

En una llamada telefónica de ocho minutos con Axios, Trump afirmó que Mojtaba Khamenei, el hijo de 56 años del asesinado líder supremo Ali Khamenei, es inaceptable como sucesor.

El régimen iraní retrasó el anuncio del nuevo líder supremo durante varios días, aunque las declaraciones de políticos iraníes el jueves sugirieron que una noticia sobre el tema podría ser inminente.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Khamenei es un peso ligero. Debo estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy Rodríguez en Venezuela”, dijo Trump.

El mandatario añadió que se niega a aceptar un nuevo líder iraní que continúe las políticas del antiguo dirigente supremo, lo que, según dijo, obligaría a Estados Unidos a volver a la guerra “en cinco años”.

“El hijo de Khamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, finalizó el mandatario.





mercados eeuu wall street Depositphotos

Nuevos datos favorables del mercado laboral

Los inversores recibieron cierta tranquilidad el miércoles con la publicación de un informe de nóminas privadas de febrero mejor de lo esperado, que mostró que el mercado laboral sigue creciendo.

El calendario económico del jueves ofreció más indicios positivos sobre el empleo.

Los datos de recortes de empleo de Challenger mostraron que los despidos en febrero se desplomaron a 48.307 desde la elevada cifra de 108.435 de enero.

Mientras tanto, el número de estadounidenses que presentaron solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantuvo sin cambios en 213.000, por debajo de la cifra prevista de 215.000.

También el miércoles, el índice de gerentes de compras (ISM) del sector servicios subió a su máximo en más de tres años en febrero, lo que apunta a una fuerte demanda interna.

La atención del mercado se centrará ahora en el informe de nóminas no agrícolas del viernes, uno de los datos más esperados de la semana.

Además, el Libro Beige de la Reserva Federal mostró que el banco central mantiene una postura optimista sobre la economía.

“Este contexto de datos sólidos implicó que los inversores siguieran descontando la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en el primer semestre”, afirmaron analistas de Deutsche Bank en una nota.

“De hecho, la probabilidad de un recorte para la reunión de junio (que sería la primera con un nuevo presidente) se redujo al 39%, la más baja en lo que va del año. Existe un creciente escepticismo respecto a que un nuevo presidente pueda comenzar a recortar tasas de inmediato, especialmente con datos económicos tan sólidos”, agregaron.

Acciones y resultados destacados de Wall Street

Las acciones de NVIDIA Corporation subieron apenas 0,1%, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) bajó 2%, después de que Bloomberg informara que la Administración Trump está redactando nuevas regulaciones que exigirían licencias para exportaciones de chips de inteligencia artificial en todo el mundo.

Las normas propuestas requerirían que las empresas busquen la aprobación del gobierno estadounidense para prácticamente todas las exportaciones de aceleradores de IA de Nvidia y AMD, ampliando las restricciones actuales —que cubren alrededor de 40 países— a un marco global.

Por otra parte, el repunte del precio del petróleo extendió sus ganancias mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificaba.

Los mayores costos del combustible suelen presionar los márgenes de las aerolíneas, ya que el combustible para aviones representa uno de los mayores gastos operativos de la industria.

En ese contexto, las acciones de las principales aerolíneas se desplomaron:

United Airlines cayó 5%

Delta Air Lines perdió 4,1%

American Airlines bajó 5,3%

Southwest Airlines retrocedió 7%

Alaska Air Group lideró las pérdidas con un desplome de 9,3%

En contraste, las acciones de Broadcom subieron casi un 5% después de que el diseñador de chips de inteligencia artificial presentara resultados trimestrales superiores a lo esperado y una previsión de ingresos que superó las estimaciones del mercado.

La compañía prevé ingresos por semiconductores de IA de 10.700 millones de dólares para el trimestre actual y también anunció un programa de recompra de acciones por hasta 10.000 millones de dólares.