Las acciones de Oracle saltan 11% en Wall Street en medio del auge de la inteligencia artificial

Oracle reportó sólidos balances trimestrales y mejoró las perspectivas para los próximos meses gracias a su negocio de nube.

Las acciones de Oracle registran una suba del 11% en Wall Street luego de que la compañía tecnológica presentara resultados trimestrales mejores a los esperados y elevara sus proyecciones de ingresos para los próximos años, impulsadas principalmente por la creciente demanda de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial.

En su tercer trimestre fiscal de 2026, la empresa reportó ingresos por u$s17.200 millones , lo que representó un crecimiento interanual de 22% y superó las estimaciones del mercado, que esperaban cerca de u$s16.900 millones .

Además, la firma registró ganancias por acción de u$s1,79 , también por encima de las previsiones de los analistas, que se ubicaban alrededor de u$s1,70 .

Uno de los principales motores de la expansión fue el negocio de nube. Los ingresos totales vinculados a servicios cloud alcanzaron u$s8.900 millones , lo que implicó un aumento de 44% interanual .

Dentro de este segmento, la infraestructura de nube (clave para el entrenamiento y funcionamiento de modelos de inteligencia artificial) registró un crecimiento aún más acelerado, con ingresos por u$s4.900 millones , un salto de 84% respecto del año anterior .

Este fuerte dinamismo está directamente relacionado con el auge global de la inteligencia artificial, que impulsó una mayor demanda de centros de datos y capacidad de cómputo para entrenar modelos avanzados.

La empresa firmó contratos multimillonarios con grandes clientes tecnológicos, lo que elevó significativamente su cartera de negocios futuros.

Oracle decidió elevar su proyección de ingresos para el año fiscal 2027 hasta u$s90.000 millones.

En ese sentido, la compañía informó que sus obligaciones de desempeño restantes (RPO), una métrica que refleja ingresos futuros comprometidos, alcanzaron u$s553.000 millones, lo que implicó un incremento de 325% en comparación con el año pasado.

Un futuro optimista

Por esta demanda, Oracle decidió elevar su proyección de ingresos para el año fiscal 2027 hasta u$s90.000 millones, por encima del consenso de analistas, que esperaba alrededor de u$s86.600 millones. Para el ejercicio fiscal 2026, la empresa mantiene su previsión de ventas cercana a u$s67.000 millones.

El optimismo de la empresa se basa en la expectativa de que la demanda de capacidad de cómputo para inteligencia artificial continúe creciendo más rápido que la oferta en los próximos años.

Según la compañía, esto le permitirá sostener una expansión significativa de su negocio de infraestructura cloud y consolidarse como uno de los actores relevantes en el ecosistema global de IA.

Los resultados también ayudaron a mejorar la confianza del mercado en el sector tecnológico, especialmente en un contexto en el que algunos inversores habían comenzado a cuestionar el elevado gasto en infraestructura para inteligencia artificial.