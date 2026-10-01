Wall Street arranca octubre en verde, pese a la renovada volatilidad en los bonos globales + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses suben gracias a que el impulso del sector de la inteligencia artificial se mantuvo firme frente a la volatilidad en los mercados de bonos y a un nuevo repunte del petróleo.

Cuáles son las claves de Wall Street en la jornada. Reuters

Tras un septiembre dispar, los principales índices de Wall Street operan al alza este jueves 1 de octubre, mientras los bonos mundiales se vieron envueltos en otra ola de ventas. Los costos de financiamiento —desde Estados Unidos hasta Francia y Japón— alcanzaron niveles no vistos en décadas, producto de una elevados precios del petróleo, que se mantienen en torno al u$s100.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, un indicador de referencia para los costos de financiamiento y los precios de los activos a nivel mundial, subió al 5,34 %, su nivel más alto desde 2002, tras registrar su mayor aumento trimestral de este siglo en los tres meses hasta septiembre.

Los rendimientos han estado aumentando en todo el mundo a medida que el alza de los costos de la energía aviva la inflación y el auge de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos eleva las expectativas de crecimiento de las principales empresas de tecnología a nivel global.

Helen Anthony, gestora de Carteras en Janus Henderson, explicó que "la magnitud de la expansión fiscal en curso y la aparente insensibilidad a los tipos de interés del gasto en inversión relacionado con la inteligencia artificial en EEUU crean un contexto más complicado para los bonos del Tesoro que el que se observa actualmente en Europa o en el Reino Unido".

De todas maneras, Anthony afirmó que "a pesar de que las economías se encuentran en puntos muy diferentes de sus respectivos ciclos, la caída ha sido notablemente generalizada, con una dispersión relativamente escasa entre los distintos mercados".

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,8% hasta u$s100,82 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1%, hasta los u$s91,3 el barril. Wall Street abre octubre con alzas: El petróleo y la IA, claves de la jornada. Depositphotos Claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,17% mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,31%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% a la baja. Los principales índices de Wall Street cerraron septiembre de manera mixta. Si bien el Nasdaq subió 1,86%, el S&P 500 cayó 0,45%, mientras que el Dow Jones bajó 4%. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,65%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,30% y el CAC francés acompaña con -0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 1,23%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,37%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,95% y el Nikkei 225 japonés aumentó 3,43%.

La reapertura del estrecho de Ormuz quedó bajo presión por las condiciones atribuidas a Irán, mientras el petróleo reaccionó con una fuerte suba. Imagen: Freepik