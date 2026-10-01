Micron prevé ingresos récord para el inicio de 2027 y reafirma el boom de la inteligencia artificial

La continua expansión de la infraestructura de inteligencia artificial impulsa la demanda de productos de memoria y almacenamiento de alta velocidad. Se espera que el reporte de Micron ofrezca claridad a los inversores sobre la sostenibilidad de la demanda asociada a la IA.

Micron Technology: Se proyectan ingresos y ganancias ajustadas para el primer trimestre fiscal de 2027 por encima de las expectativas del mercado.

Micron Technology pronosticó ingresos y ganancias ajustadas para el primer trimestre fiscal de 2027 por encima de las expectativas de los analistas del mercado , al señalar una demanda continua de productos de memoria utilizados en infraestructura de inteligencia artificial.

Cabe señalar que las acciones de Micron operaban ligeramente a la baja en el premarket estadounidense. Pese a la caída inicial, la compañía proyectó ingresos de u$s61.500 millones para el primer trimestre , superando con holgura el consenso de los analistas, que se ubicaba en u$s56.770 millones.

Asimismo, el gigante tecnológico prevé que las ganancias ajustadas por acción alcancen los u$s38,15, superando la proyección del mercado, que se ubicaba en u$s36,02.

La constante expansión de la infraestructura de IA volvió a catapultar los resultados de Micron: los ingresos por memorias LPDDR SOCAMM para servidores crecieron más de un 100% de forma trimestral durante el cuarto trimestre, mientras que la entrega de discos SSD PCIe Gen 5 y Gen 6 ganó tracción en arquitecturas de almacenamiento y caché de alta velocidad para algoritmos de IA.

Sin embargo, pese a la solidez general de las cifras, las guías corporativas anticipan un enfriamiento en la velocidad de crecimiento de las ganancias ajustadas por acción (BPA): tras el salto del 33% registrado en el cuarto trimestre frente al tercero, la proyección para el primer trimestre prevé una desaceleración hasta un ritmo del 14% secuencial.

Micron Technology pronosticó ingresos y ganancias ajustadas para el primer trimestre fiscal de 2027 por encima de las expectativas de los analistas.

Las proyecciones financieras de Micron para el primer trimestre ratifican una elevada rentabilidad operativa: la compañía estima alcanzar un margen bruto ajustado de aproximadamente el 86,25%, mientras que contempla situar sus gastos operativos ajustados en torno a los u$s2.060 millones.

Jake Behan, director de mercados de capitales de Direxion, afirmó que los resultados aportaron mayor claridad a los inversores que evalúan la sostenibilidad y la duración de la demanda asociada a la inteligencia artificial.

"Los resultados de Micron nunca se trataron únicamente de Micron. Esta fue una prueba de hasta dónde puede ver el mercado en el futuro de Micron. Los operadores llegaron buscando evidencia de que la demanda de IA se extiende hasta 2027 y más allá. El sólido reporte facilita que el mercado considere que este ciclo todavía tiene margen para continuar", aseguró Behan.

Además, el analista subrayó que "dado el avance de la acción antes de los resultados, un trimestre muy por encima de las expectativas ya estaba descontado. El hecho de que Micron pudiera no solo validar ese movimiento, sino también crear un nuevo catalizador para la acción, es una noticia alcista no solo para Micron, sino para el conjunto de las operaciones vinculadas con la IA", agregó.

La continua expansión de la infraestructura de inteligencia artificial impulsa la demanda de productos de memoria y almacenamiento de alta velocidad. Cerebrum

Micron reporta resultados del cuarto trimestre por encima de las estimaciones

En el cuarto trimestre, Micron reportó ganancias ajustadas de u$s33,42 por acción diluida, superando el consenso de los analistas que se ubicaba en u$s31,16. Por su parte, los ingresos del período alcanzaron los u$s54.230 millones, frente a una estimación de mercado de u$s50.450 millones.

En el plano financiero, el margen bruto ajustado de Micron se expandió al 87,0%, superando el 84,9% registrado en el trimestre anterior. Asimismo, el ingreso operativo ajustado trepó a u$s44.640 millones (frente a los u$s33.680 millones del periodo previo), mientras que la utilidad neta ajustada alcanzó los u$s38.400 millones, reflejando un avance significativo respecto de los u$s28.860 millones del trimestre anterior.

"Micron obtuvo resultados récord en el año fiscal 2026 y prevemos un desempeño aún más sólido para el ejercicio 2027", afirmó el director ejecutivo de la compañía, Sanjay Mehrotra, al destacar el impulso de la demanda de inteligencia artificial y la consolidación de acuerdos estratégicos con clientes clave.

Se espera que el sólido reporte de Micron ofrezca claridad a los inversores sobre la sostenibilidad y duración de la demanda asociada a la inteligencia artificial.

Durante la llamada de conferencia con analistas e inversores, el director financiero Mark Murphy destacó que la compañía cuenta con la "capacidad y la intención de incrementar el retorno de capital", y precisó que Micron iniciará un programa ampliado de remuneración al accionista a partir del 9 de diciembre.