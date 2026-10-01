Bitcoin arranca octubre en torno a los u$s83.000 tras cerrar su mejor trimestre desde 2024

La principal criptomoneda inició el cuarto trimestre con movimientos contenidos luego de un septiembre que rompió su tendencia histórica negativa.

Bitcoin (BTC) arranca octubre con una leve baja y cotiza en torno a los u$s83.400 , mientras que Ethereum (ETH) se aleja de los u$s2.700. El resto de las altcoins opera con signo mixto y sin movimientos especialmente destacados, en una jornada de transición tras el cierre de un trimestre histórico para el mercado cripto .

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , comentó que Bitcoin abre octubre "atrapado entre los u$s82.000 y u$s85.000 , prolongando más de una semana de movimiento lateral y sin una dirección clara".

Además, mencionó que la racha de nueve días de entradas en los ETF se interrumpió el miércoles, con una salida neta de u$s149 millones, después de acumular aproximadamente u$s3.100 millones en entradas durante ese período.

La criptomoneda cerró septiembre con una suba del 6,33% , consolidando un cambio de tendencia. Desde 2013, septiembre le había deparado pérdidas promedio del 2,41%, según datos de CoinGlass . Sin embargo, este fue el cuarto año consecutivo en que el mes cerró en terreno positivo, desde 2023 hasta 2026.

En el mismo período, Bitcoin superó a los activos tradicionales : según Santiment, el oro cayó más de un 6% en septiembre, mientras que el S&P 500 registró una leve baja.

El arranque de octubre marca el inicio del período estacionalmente más favorable para Bitcoin. Desde 2013, el cuarto trimestre concentra buena parte de las alzas anuales de la criptomoneda, con repuntes que promedian el 77%. Bitcoin cerró en alza este mes durante 10 de los últimos 13 años, con una ganancia media del 12,73%.

Un ojo en los bonos y la Fed

Gama sostuvo que "la presión sobre los bonos estadounidenses sigue en el radar, ya que un deterioro del mercado de renta fija podría aumentar la volatilidad en los activos de riesgo".

En este sentido, el dato de inflación PCE de agosto de Estados Unidos, conocido ayer, ofreció una señal de alivio para el mercado. El índice se mantuvo en el 3,4% en su tasa general y en el 3% en la subyacente, ambas cifras por debajo de las previsiones de los analistas.

Como el PCE es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed) para orientar su política monetaria, el mercado tomó nota con rapidez.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de una suba de 25 puntos básicos en la reunión del 28 de octubre cayó al 37%, desde el 68,6% que se registraba hace apenas una semana. También se redujeron las chances de que el organismo aplique dos alzas consecutivas en octubre y en diciembre, la última reunión del año.