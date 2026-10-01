Diputados de la oposición convocaron a sesión especial para tratar endeudamiento familiar, ⁠DNU 70 y emergencia en discapacidad

La oposición en Diputados pone un pie en el acelerador y apura la sesión por Discapacidad, Endeudamiento y Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. El pedido es para el 15 de octubre a las 14 horas. El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación a la ley de Tierras establecida en el DNU precipitó la convocatoria a la sesión que la oposición tenía en mente.

La idea original de los bloque de Unión por la Patria, el FIT, un sector de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Coherencia era avanzar con una sesión para aprobar los dos temas que forzó tratar en comisión. Por un lado, la prórroga a la Emergencia en Discapacidad. Por otro, el proyecto que declara la Emergencia Crediticia por 180 días , a modo de auxiliar a las cerca de 20 millones de familias que mantienen algún tipo de deuda.

Ambos temas fueron dictaminados en comisión días atrás. Esto fue luego de que la oposición forzara su tratamiento en la última sesión que se celebró en la Cámara baja. El asunto es que, hasta ahora, el panorama es complicado.

Es que, a diferencia de otras oportunidades, para ambas instancias, el bloque de La Libertad Avanza presentó dictámenes propios y, así, sumó el acompañamiento de aliados como el PRO y la UCR, lo que les permitió alzarse con el despacho de mayoría . Por eso, en la oposición había cautela: antes de convocar a cualquier sesión, querían asegurarse los votos y el quorum. De lo contrario, podrían regalarle dos triunfos al oficialismo.

Ahora bien, el fallo de la Corte que dejó a la Argentina sin una ley que le ponga un límite a la venta de tierras en manos de extranjeros precipitó el pedido de la sesión, en el que además de incluyó el DNU 70/23, con la clara intención de rechazarlo. De ser así, el decreto perdería vigencia, ya que cuenta con el rechazo del Senado.

SESIÓN

15 DE OCTUBRE | 14:00 HORAS pic.twitter.com/uZ7sLmAKM7 — maxi ferraro (@maxiferraro) October 1, 2026

"El desastre que va a generar no tener ley de Tierras con Súper RIGI, con toda la locura que están haciendo en el Argentina Week (en París)", alertó uno de los diputados que empujó la sesión.

Si bien en un primer momento se barajó celebrarla el 7 de octubre, los legisladores optaron por demorarla una semana, para trabajar mejor en el quorum, así como también, delinear una estrategia que se imponga en el recinto. A esto hay que sumarle que varios legisladores viajan a Brasil este fin de semana, en el marco de las elecciones presidenciales. El asunto es que, esta decisión, al mismo tiempo le da margen a la Casa Rosada, para atraer voluntades a su favor.

Como sea, la mirada de los impulsores de la sesión están puestas en los diputados que responden a los gobernadores cercanos a la Casa Rosada. Como, por ejemplo, el santafesino Maximiliano Pullaro o el cordobés Martín Llaryora, cuyos diputados conviven en Provincias Unidas.

Así las cosas, se esperan días de fuertes negociaciones de un lado y del otro.