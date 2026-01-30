Google lanzó Project Genie: su nuevo modelo para crear mundos interactivos y personajes con una descripción + Seguir en









La herramienta toma el prompt del usuario para generar un entorno 3D interactivo, con cualquier aspecto y personalización. Por el momento la herramienta solo está disponible para suscriptores de Google AI Ultra en EEUU.

Google habilitó el uso de Project Genie para los usuarios.

Google volvió a sorprender a la industria de la Inteligencia Artificial con el lanzamiento de Project Genie, un prototipo que combina tecnología de Genie 3, Nano Banana y Gemini. La herramienta tiene por objetivo crear mundos interactivos a partir de prompts del usuario y su potencia marcó porque el gigante de Silicon Valley continúa siendo uno de los líderes en el escenario actual.

Por el momento, el prototipo solo estará habilitado para suscriptores de Google AI Ultra ubicados en EEUU. Además, el mundo creado y su navegación tendrán una duración máxima de 60 segundos. Según detallaron desde la empresa, estas limitaciones responden al objetivo de que el prototipo "llegue a más usuarios".

Google presentó Project Genie, su nueva apuesta en IA En detalle, Google DeepMind ya había presentado el modelo Genie 3 en agosto del 2025. En ese entonces, la herramienta permitía generar entornos dinámicos y realistas con interacción en tiempo real, resolución 720p. Sin embargo, en ese entonces, el acceso solo estaba disponible para desarrolladores.

Según explicó la compañía en su sitio oficial, la apertura del acceso apunta a que los usuarios puedan “vivir de primera mano las experiencias inmersivas de estos generadores de mundos”. En esa línea, el director de Investigación de DeepMind, Shlomi Frutcher, señaló en diálogo con el medio especializado TechCrunch que resulta “emocionante estar en un lugar donde más personas puedan acceder y dar su opinión”.

Project Genie se estructura en torno a tres funciones principales: boceto del mundo, exploración y combinación de mundos. El proceso comienza con una vista previa generada por Nano Banana Pro, que permite esbozar el entorno antes de su creación definitiva, a partir de las indicaciones del usuario, como el diseño del escenario, los personajes y la forma de interactuar con el espacio.

Google Project Genie Google Una vez generado el mundo a raíz del prompt del usuario, el sistema habilita su exploración libre, con entornos que se construyen en tiempo real en función de las acciones del usuario. A esto se suma la posibilidad de editar nuevamente los escenarios creados y de combinarlos con otros mundos previamente generados, lo que amplía las opciones de personalización. La compañía también advirtió que, al tratarse de un prototipo, la experiencia puede presentar limitaciones. Entre ellas, mundos que no se vean “totalmente reales ni se adhieran siempre a las indicaciones”, fallas en el control de los personajes y mayores niveles de latencia durante el uso.