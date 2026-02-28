Las personas de 18 a 34 años tienen serios problemas para resolver retos cotidianos: alerta mundial por la salud mental de los más jóvenes

Un informe internacional advierte sobre el deterioro generacional y expone brechas frente a los mayores de 55 años.

El país se encuentra por encima del promedio mundial de retroceso en la regulación emocional.

La s alud mental es una parte muy importante del día a día y un factor que afecta la productividad diaria de los jóvenes . Se considera a nivel global que, la franja etaria ubicada entre los 18 y los 34 años es la más afectada en este aspecto , casi cuatro veces más que los adultos mayores de 55 años (un grupo que expone mayor resiliencia y calma en el manejo de situaciones de estrés).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medición surge del proyecto “La mente mundial”, que aplica el Coeficiente de Salud Mental (MHQ) sobre una escala que va de -100 a 200 puntos. El promedio global se ubica en 66 puntos, nivel que representa una productividad plena durante el 70% del mes, equivalente a 21 días. El índice no mide felicidad ni satisfacción, sino 47 habilidades vinculadas con regulación emocional, vínculos, adaptación y desempeño funcional.

La edición 2025 incluyó respuestas de 1.156.207 personas, aunque el análisis final consideró 768.448 casos válidos. Las exclusiones se debieron a cuestionarios incompletos, tiempos de respuesta inferiores a 7 minutos o patrones homogéneos, que indicaban falta de lectura. El trabajo se apoya en una base acumulada de más de 2,5 millones de participantes a lo largo de seis años.

Entre los principales indicadores relevados se encuentran flexibilidad ante cambios, control de impulsos, capacidad para completar tareas exigentes, calidad del sueño, autoestima e interacción social.

El deterioro se concentra en los nacidos en las últimas décadas, con una caída abrupta durante la pandemia que aún no muestra recuperación plena. En todas las regiones analizadas, los mayores de 55 años presentan mejores puntajes que el grupo de 18 a 34.

El informe explicó que los lazos familiares y sociales, el uso temprano de smartphones, la espiritualidad (no solo religiosa) y el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados son determinantes para la estabilidad de la salud mental.

Ansiedad - salud mental.jpg

Qué pasa en Argentina con las escalas

La Argentina ocupa el puesto 34 entre 84 países evaluados en 2025. El país alcanza 74 puntos en el MHQ, dentro del segmento denominado “manejando”, lo que implica productividad plena durante el 74% del mes, equivalente a 22 días. La muestra local incluyó más de 23.000 participantes, con 6.012 personas de entre 18 y 34 años y 17.678 mayores de 55.

El 70% de los encuestados destacó la cercanía con familiares y amigos, lo que posiciona al país en el segundo lugar global en fortaleza de lazos, un comportamiento muy argentino.

La situación en los jóvenes es preocupante debido a los notorios retrocesos en el concepto de la regulación emocional, la interacción social y perseverancia en tareas complejas; llamativo de acuerdo a los números de las escalas.

salud-mental-autocontrol.jpg

Hábitos de cuidado y prevención

Entre las recomendaciones de autocuidado se destacan:

Reducir o eliminar ultraprocesados y priorizar alimentos frescos.

Postergar la entrega de smartphones hasta al menos los 13 o 14 años y optar por dispositivos sin internet en etapas tempranas.

Fortalecer encuentros familiares presenciales y prácticas que favorezcan la conexión social.

El debilitamiento de vínculos cuadruplica el riesgo de angustia clínica y puede generar diferencias de hasta 20 puntos en el MHQ, según el nivel de espiritualidad declarado, al igual que las irregularidades en la alimentación.