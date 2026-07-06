¿Guerra de precios del petróleo? Arabia Saudita aplica el mayor recorte de su crudo para Asia en 26 años

La petrolera estatal Saudi Aramco rebajará el precio de su crudo Arab Light para Asia en u$s11 por barril, superando las expectativas del mercado. El precio del petróleo cayó con fuerza desde junio, tras el cese de hostilidades.

Arabia Saudita redujo el precio de su principal variedad de crudo para clientes asiáticos en agosto, en la mayor proporción registrada en al menos 26 años.

Arabia Saudita redujo el precio de su principal variedad de crudo para los clientes asiáticos en agosto en la mayor proporción registrada en al menos 26 años, en un contexto de aumento de la oferta mundial que intensificó la competencia por los compradores.

La petrolera estatal Saudi Aramco rebajará el precio de su crudo Arab Light para Asia en u$s11 por barril el próximo mes, para quedar con un descuento de u$s1,50 respecto del referencial regional, según una lista de precios consultada por la agencia Bloomberg. La reducción supera ampliamente el recorte de u$s8 que esperaban los analistas del mercado.

El precio del petróleo cayó con fuerza desde junio, cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para detener las hostilidades y permitir la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz, el paso estratégico que permaneció prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto bélico.

Desde ese entonces, el crudo Brent ha retrocedido hasta alrededor de u$s72 por barril, un nivel similar al que registraba a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Irán.

Los crudos de Medio Oriente también perdieron valor ante la inminente llegada de una nueva ola de suministro procedente de la región , que amenaza con saturar a las refinerías asiáticas. En un momento dado, Aramco elevó sus envíos de petróleo hasta aproximadamente el 90% de los niveles previos a la guerra, tras reanudar las exportaciones desde el puerto de Ras Tanura, en el Golfo Pérsico.

Antes de la guerra, Ras Tanura era el principal punto de embarque del petróleo saudí. Sin embargo, Aramco desvió la mayor parte de esos cargamentos hacia su terminal de Yanbu, en el mar Rojo, debido a que el conflicto dejó prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz.

El grupo de productores OPEP, encabezado por Arabia Saudita y Rusia, acordó otro aumento moderado de las cuotas de producción para agosto. Durante la guerra, el grupo había aprobado incrementos principalmente simbólicos, ya que Ormuz permanecía prácticamente cerrado y varios productores del Golfo tenían pocas posibilidades de elevar realmente su producción.

Ahora, con el tránsito de crudo normalizándose, Arabia Saudita, Irak y Kuwait podrán aprovechar plenamente sus mayores cuotas, una señal de que la organización no limitará la capacidad de sus miembros para aumentar la extracción de petróleo.