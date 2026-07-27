Las criptomonedas rebotan impulsadas por la caída del petróleo y crecen las apuestas por una temporada alcista de las altcoins

Bitcoin volvió a superar los u$s65.000 y Ethereum lidera las ganancias entre las principales criptomonedas. La distensión en Medio Oriente alivió a los mercados, mientras los analistas siguen de cerca el próximo ciclo alcista y la reunión de la Reserva Federal.

El mercado de las criptomonedas inicia la semana con fuertes subas, favorecido por la caída del precio del petróleo tras señales de una posible desescalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. En ese contexto, bitcoin (BTC) avanza más de 1,5% en las últimas 24 horas y vuelve a superar los u$s 65.000 , mientras que Ethereum (ETH) escala 9,80% y roza los u$s2.000. El resto de las altcoins opera con ganancias de hasta 4% lideradas por Chainlink, Bitcoin Cash (4%), y Solana (3,11%).

Uno de los datos que despertó mayor interés entre los operadores fue la mejora en la relación ether/bitcoin , que alcanzó 0,03 , su nivel más alto desde finales de abril, según datos de TradingView. Además, el par volvió a cotizar por encima de su media móvil simple de 200 días por primera vez desde enero y acumula una recuperación superior al 20% desde comienzos de junio, cuando comenzó a disiparse la presión vendedora.

Para varios analistas, este comportamiento podría anticipar una nueva etapa de fortaleza para las altcoins , aunque bitcoin continúa dominando el mercado al representar aproximadamente el 59% de la capitalización total del ecosistema cripto.

Otros especialistas siguen enfocándose en los ciclos históricos de bitcoin. Joao Wedson, fundador y CEO de la firma de análisis Alphractal , destacó que el mercado podría estar transitando la fase final de construcción de un piso de precios antes del próximo ciclo alcista.

"Entre cada halving de bitcoin y el piso del mercado bajista transcurrieron históricamente cerca de 900 días. El ciclo actual ya alcanzó los 827 días, por lo que el piso definitivo podría formarse en los próximos dos meses", sostuvo el analista en la red social X.

La distensión geopolítica impulsa el apetito por el riesgo

El renovado optimismo también estuvo respaldado por el escenario geopolítico. El mercado recibió positivamente las declaraciones de un portavoz iraní, quien aseguró que Teherán detendría sus operaciones militares si Estados Unidos mantiene la pausa en las hostilidades.

En paralelo, el medio estadounidense Axios informó que el presidente Donald Trump decidió no ampliar la campaña militar contra Irán luego de las recomendaciones del Comando Central (CENTCOM). A su vez, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, señaló que la decisión busca dar espacio a la continuidad de los esfuerzos diplomáticos.

Si bien desde Rabobank advirtieron que el conflicto aún no está resuelto y que persiste el riesgo de nuevos episodios de tensión, la moderación en los precios del petróleo fue interpretada como un factor que podría aliviar las presiones inflacionarias a nivel global.

Las altcoins suben más de 4% en las últimas 24hs Gentileza: criptogaceta

La Fed concentra ahora la atención del mercado

Con el foco desplazándose nuevamente hacia la política monetaria, los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal (Fed) de esta semana. El consenso del mercado descuenta que tanto la Fed como el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ) mantendrán sin cambios las tasas de interés.

Sin embargo, los analistas consideran que el impacto inflacionario derivado del conflicto en Medio Oriente seguirá ocupando un lugar central en las discusiones de los bancos centrales.

"Sigo pensando que septiembre sería el momento más adecuado para comenzar a bajar las tasas. Durante el verano boreal la liquidez suele reducirse y las reacciones del mercado pueden amplificarse. Sea cual sea la decisión de la Fed, el comunicado probablemente mantendrá un tono prudente y dejará abiertas distintas alternativas en función de la evolución de la economía y del contexto geopolítico", explicó Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote.

En el frente institucional, los ETF de bitcoin al contado registraron su menor volumen de negociación para una semana completa de cinco ruedas desde octubre de 2024. Según datos de SoSoValue, el monto operado alcanzó aproximadamente u$s8.050 millones, un 14% menos que los u$s9.370 millones registrados en la semana previa, reflejando una menor actividad por parte de los inversores institucionales pese al repunte reciente de los precios.