Inversiones en el exterior: cuáles son los requisitos, comisiones y los impuestos alcanzados

“En este sentido, resulta muy importante interiorizarse sobre los requisitos que cada entidad bancaria requiere, antes de abrir una cuenta en el exterior y saber así qué entidad bancaria es la más conveniente en cada caso en particular. Entonces, la elección del banco dependerá de varios factores que serán analizados en cada caso en particular, por ejemplo de dónde vive la persona, del rubro en el que trabaja, etc”, agregó.

Para abrir una cuenta bancaria cómo extrajero en Estados Unidos, los requisitos son similares a los que podría pedir algún banco en la Argentina. Algunos de ellos son:

Completar los formularios de aperturas de cuentas. Entre ellos se encuentra el famoso W8, que funciona como una declaración jurada donde la persona asegura que no es residente fiscal ni ciudadano norteamericano, ya que estos, independientemente de dónde vivan, deben pagar impuestos en Estados Unidos.

Presentar una boleta de servicios a nombre de la persona que abre la cuenta (puede ser cualquiera: telefonía, gas, luz, etc.) para demostrar que el domicilio declarado en los formularios coincide con el lugar real de residencia.

Presentar un extracto bancario para demostrar que la persona está bancarizada en otra institución financiera de otro país. Puede ser el país de residencia o cualquier otro donde tenga cuenta.

En cuanto a identificación, en mayor medida, los bancos solicitan pasaporte, pero eventualmente, alguno podría pedir solamente el DNI y, generalmente también piden otra identificación, como por ejemplo la licencia de conducir. También, algunos bancos pueden solicitar la visa de los Estados Unidos.

Desde Argentina, algunas sociedades de bolsa tienen la posibilidad de vincular la cuenta de EEUU para operar directamente sin moverte de tu casa. Tal es el caso de IOL Invertir Online que permite activar la cuenta de inversión en EEUU desde la app. ¿cuáles son las posibilidades?

En consulta con Ámbito, IOL comentó que las ventajas de invertir en Estados Unidos son:

Más oportunidades: se puede acceder a activos e instrumentos que no están disponibles en el mercado local.

Mayor liquidez: el mercado de Estados Unidos es el más operado del mundo donde cotizan más de 6.000 empresas.

Menos trabas: se puede operar desde la Argentina.

Bajo costo: Tanto la apertura como el mantenimiento de una cuenta de inversión es gratis.

En este caso, hay dos formas de ingresar fondos a EEUU: a través del dólar CCL (el cliente tiene que tener cuenta bancaria en el exterior) y la conversión de CEDEARs (ya requiere un trabajo manual).

Otras opciones que vale la pena mencionar, son las billeteras virtuales. Para gestionar dinero en dólares y en EEUU son útiles Paypal, Payoneer y Wise.

Pero EEUU no es el único destino elegido a la hora de abrir una cuenta en el exterior. Por el factor cercanía, Uruguay también suele ser una opción aunque un poco más costosa. En este caso, para abrir una cuenta bancaria en Uruguay siendo extranjero no podrá hacerse desde la casa, ya que el trámite se realiza de manera personal o, en todo caso, también es útil contratar a un asesor contable del país vecino para que junte los papeles necesarios para hacerlo.

En el caso de Uruguay, tampoco hay restricciones para abrir una cuenta si sos extranjero. Lo que si, el trámite puede demorar un mes y la cantidad de papeles hace la operatoria un poco tediosa y si bien se puede elegir cualquier banco, lo mejor es optar por un banco que esté en los dos países - Argentina y Uruguay- para facilitar la información y las transferencias.

Para abrir una cuenta bancaria en Uruguay se requiere de DNI o pasaporte, constancia de domicilio o un servicio a su nombre de no más de 3 meses de antigüedad, carta de referencia del banco en donde se tenga cuenta en Argentina, constancia de declaración de impuestos del país donde se resida, comprobante de ingresos mediante recibo de sueldo o DDJJ expedida por contador. También puede ser requerido comprobantes del origen de los fondos o residencia fiscal, en caso de que se tenga.

Entre otros requisitos también se solicita el Proceso de Debida Diligencia (proceso por el cual se investiga que el sujeto no esté relacionado con actividades vinculadas al lavado de activos, la evasión de impuestos, el financiamiento del terrorismo o el tráfico de drogas).

Aquellos que ya cuenten con la residencia legal, deberán presentar la cédula de identidad uruguaya, constancia de domicilio, comprobante de ingresos, formularios y contrato, declaraciones fiscales y tener aprobado el proceso de debida diligencia que realiza el Banco.

Comisiones

El tener una cuenta en el exterior implica un costo que lo hace poco accesible. Según reveló Saldans, los mantenimientos de cuentas no superan los u$s 20 por mes, pero lo que subió mucho son los mínimos requeridos. Hasta el año pasado tenían mínimos de u$s 5.000 o u$s6.000, y ahora suben a u$s 25.000, u$s 50.000mil o, u$s100.000. Por lo cual, no todos pueden abrir una cuenta en EEUU”, reveló Sardans.

Para invertir desde Argentina con una cuenta vinculada de EEUU, las comisiones para operar en EEUU para el caso de IOL pero que es similar en el resto de los brokers es una tasa variable del 0,5% + IVA para la compra-venta de acciones, ETF y ADRs y una comisión de u$s5+ IVA. Para el caso de la transferencia de Fondos de EEUU a la Argentina tiene un costo variable del 0,25%+IVA. La comisión mínima es de u$25+ IVA.

En cuanto a la cuenta de Uruguay, la apertura de cuenta en Uruguay no tiene costos. En el Banco República, las comisiones para clientes no residentes extranjeros son de: 300 UI de comisión por alta para cualquier modalidad y de 150 UI de comisión por Apertura de cuenta ahorro, apertura de plazo fijo o administración de la cuenta de ahorro.

Impuestos

María Paula Veliz, gerenta de Impuestos de Expansion Argentina en diálogo con este medio comentó cuáles son los impuestos alcanzados para las inversiones en el exterior.

“En líneas generales podemos decir que todo tipo de inversiones en el exterior están alcanzadas tanto por el Impuesto a las Ganancias como por Bienes Personales, aunque para ello deben cumplirse determinadas premisas”, comentó.

“Cuando hablamos de bonos de otros países o acciones de empresas extranjeras, hay que considerar que quedarán alcanzados por Ganancias en dos ocasiones: al momento de cobrar intereses o dividendos y al momento de la venta. Los primeros quedan alcanzados al 35% (que debe calcularse al momento de su cobro), mientras que los resultados positivos de compraventas (que debe calcularse en base a la variación de la cotización en dólares) tributan al 15%”.

“Estos instrumentos también forman parte de la base de cálculo de Bienes Personales. Claro que, para que ello, deben estar en la cartera de inversiones del contribuyente al 31 de diciembre.

Desde el 2019, los activos radicados en el exterior tienen una alícuota que es mayor a la de bienes radicados en la Argentina. De acuerdo al patrimonio total de las personas, pueden variar entre el 0,70 y el 2,25 por ciento”.

“Por último, hay que considerar los mínimos no imponibles de cada impuesto, dado que si la suma de intereses o de dividendos cobrados, el resultado de una venta o el valor del bono o acción no superan el piso, no deberán abonar ningún impuesto.

Un detalle que hay que tener en cuenta es que estos ingresos y activos deben sumarse a otros para determinar si no superan los mínimos no imponibles (que, para el período fiscal 2022, son de $ 252.564,84 en Ganancias y de $11 millones en Bienes Personales)”, concluyó.