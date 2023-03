Jornada de anuncios: las 10 principales definiciones de Sergio Massa

3- La ANSES gana un poco más de US$ 2 millones con esta operación (NdR: por el canje de la deuda) porque lo que hace es mantener la dolarización de cartera y, por otro lado, le da la posibilidad en el bono al momento de venderlo de elegir entre liquidarlo por inflación o en dólares.

4- El desafío y la oportunidad nos tiene que permitir fortalecer el FGS, que en los últimos tres años ha tenido un crecimiento de 40% en su valor en dólares.

5- Tomé la decisión de que la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para aquellos que tienen dudas respecto de si para la ANSES es beneficioso o es perjudicial. Si el dictamen diera que no es beneficioso, ANSES no intervendrá en el canje pero tenemos la certeza que es absolutamente beneficioso.

6- Entiendo que cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto, ni el anexo, entonces no entendían e ignoraban el tema. No conocer los detalles lleva opiniones anticipadas.

7- El 2024 puede ser un gran año para el sector agroexportador argentino. [...] Estamos preparando para abril-agosto un programa de incentivo a las exportaciones para lo que es agro y economías regionales que permita no sólo acumular el volumen de reservas, sino darle certidumbre a los productores agropecuarios.

8- El Fondo Monetario Internacional (FMI) puede estar de acuerdo o no con algunas medidas, pero la Argentina tiene un compromiso de principios y metas.

9- Los dólares financieros de alguna manera también juegan un papel en lo que es la lucha contra la inflación.

10- Vamos a estar terminando a fin de junio el gasoducto Néstor Kirchner.