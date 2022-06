Inversiones: ¿Dónde están las oportunidades?

Sobre estos puntos opinaron y debatieron los referentes económicos Alejandra Naughton, de Grupo Supervielle; Juan Martín Yanzón, ConoSur Investments y Cristian Brau, de Grupo SBS, en el marco del panel “Estrategias de inversiones” desarrollado en la Expo Efi 2022, uno de los principales eventos online de contenido económico del país.

En términos locales, Naughton y Brau coincidieron en que fueron positivos los anuncios hechos por el Gobierno frente a variables económicas en crisis y respecto de los otros temas económicos Naughton sostuvo que “claramente estamos en un contexto (económico) volátil. La pandemia impactó un impacto en el mundo económico y esto cambió todos los paradigmas. Eso llevó a un estímulo monetario que tuvo su lógica y ahora nos estamos dando cuenta del efecto colateral en la inflación mundial que está por encima de las expectativas y que viene llevando a la decisión de subir las tasas de interés tanto por el lado de la Fed como de Europa. Cuando eso pasa hay un reacomodamiento”. “Esta volatilidad y estos cimbronazos van a seguir sucediendo”, pronosticó.

“El contexto internacional no es el mejor para la deuda argentina que tiene per se sus complejidades. La situación de paridades de bonos argentinos y deuda argentina está más asociada a encontrar un catalizador de confianza que los vuelva a poner en circuito”, consideró y reflexionó sobre el mercado "el mercado de pesos está enrarecido. Lo que pasó con los bonos ajustables hace unas semanas, cómo perdieron valuación y la verdad es que el mercado tiene que funcionar bien con compradores y vendedores genuinos y un poder fuego institucional (a nivel Estado) que cumpla su rol”.

Por su parte, Brau agregó que “tenemos una ventaja con relación a principios de año; sabemos que hoy las tasas reales son más altas que a principios y tenemos una idea de cómo va a ser el ciclo de subas que va a haber en lo que resta de 2023 y 2024”.

“El contexto internacional --continuó--, no ayuda al país. Pero gran parte del castigo viene de parte del (Banco) Central. El acuerdo con el FMI, por más mediocre o malo o poco exigente, cumplió su rol en su momento hasta que dejó de hacerlo". Por eso, sugirió, "hay que pensar en términos totales la capacidad de reservas para adelante. y (rever) este problema que estamos teniendo con los pesos”.

Como inversor externo, dijo, "creo que hasta tanto no haya visibilidad y un foco más claro de la pata política -en especial de la política económica en el corto plazo- me da la sensación que no vamos a encontrar piso”. “Sin lugar a dudas --concluyó--, la foto de reservas y la capacidad de acumulación de reservas hoy es bastante peor de lo que pensábamos a principios de años”

A su turno, Yanzón sostuvo que “el hecho de no tener indicios de cambios de fondo hacen que el inversor esté más a la expectativa de primero ver y después pagar. No hay avisoramiento de que eso ocurra. Y de cualquier manera, el retorno de inversión es bastante elevado”.

“En estos niveles hay que tener muchísimo cuidado porque la trayectoria que puede tener la deuda es infinita. No hay poder matemático que logre decir lo que pueda llegar a pasar”, señaló.

Dólar

A su vez, precisó que “el tema cambiario nos preocupa un poco. Tanto el dólar oficial y el contado con liqui estuvieron muy planchados, el año pasado y lo que va de este año. Lo vemos como una olla a presión. Es una dinámica que acentúa la salida de divisas, con una inflación tapada”.

“Es muy delicada la situación cambiaria y hay que escuchar al mercado, que no está creyendo en plazos cada vez más cortos”, consideró.