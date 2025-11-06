Jorge Macri asumió la presidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

Compartirá el cargo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La designación se dio en el marco de la XXI Asamblea General del organismo, que se desarrolló en Buenos Aires.

El encuentro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en la Capital Federal.

Jorge Macri asumió este jueves la copresidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) junto a José Luis Martínez-Almeida , alcalde de Madrid, en el marco de su XXI Asamblea General, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.

Las jornadas se realizaron en la Usina del Arte y fueron presididas por Macri, Martínez- Almeida y por la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle. Contaron con la participación de delegaciones de 20 distritos, con el objetivo de discutir una agenda común de desafíos urbanos.

Tras asumir en el cargo, el alcalde porteño comentó: "Con orgullo asumo la copresidencia de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y con el acompañamiento de Almudena Maíllo del Valle, secretaria general de la organización".

" La Asamblea General de la UCCI nos reúne hoy en Buenos Aires para debatir soluciones a los retos que enfrentamos cada día en nuestras ciudades", dijo en las redes sociales.

Paralelamente, el funcionario señaló en sus redes sociales que desde este nuevo rol "su compromiso es llevar adelante una agenda enfocada en ampliar las oportunidades, fortalecer la seguridad y consolidar el desarrollo urbano en toda la región".

Por último, mencionó que "representar a Buenos Aires en este espacio de cooperación reafirma nuestra identidad iberoamericana y consolida el liderazgo de la Ciudad en innovación, desarrollo y gestión moderna".

En cuanto al evento de la UCCI, la jornada institucional comenzó este miércoles en la Casa de Gobierno de la Ciudad, donde Jorge Macri recibió a las delegaciones participantes y encabezó la reunión del Comité Ejecutivo. Allí se definieron las prioridades de trabajo conjunto para el próximo bienio.

Alcaldes El encuentro principal se desarrolló en la Usina del Arte.

En paralelo, se realizó la reunión de la Vicepresidencia del Cono Sur, encabezada por Buenos Aires junto a Montevideo y Santiago de Chile, para consolidar una agenda compartida orientada al desarrollo sostenible, la innovación urbana y la integración regional.

"Estas reuniones profundizan los vínculos de cooperación, evalúan los avances de la agenda iberoamericana y definen nuevas líneas de acción conjunta en temas prioritarios como movilidad, desarrollo urbano, innovación y seguridad ciudadana", indicaron en el gobierno porteño.

“Iberoamérica comparte historia, idioma y desafíos. Pero esta asamblea representa algo más: la decisión de trabajar en red, unir esfuerzos y generar políticas que permitan que nuestras ciudades crezcan con más seguridad, desarrollo e innovación” , destacó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En reconocimiento a la importancia de la visita y para reafirmar los lazos políticos, culturales y de cooperación entre las capitales de la región, Jorge Macri declaró Huéspedes de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a todos los alcaldes presentes, con un reconocimiento especial a José Luis Martínez-Almeida como Visitante Ilustre.

En la bienvenida institucional realizada en el Teatro Colón, un ícono cultural de Buenos Aires con proyección internacional, Jorge Macri recibió a las delegaciones junto a Martínez-Almeida y Almudena Maíllo del Valle. Durante la ceremonia, el alcalde de Madrid le entregó a la Ciudad de Buenos Aires el diploma de la Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, que reconoce la riqueza cultural porteña y el valor de la cooperación entre ciudades iberoamericanas.