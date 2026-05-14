El hombre que consiguió su imperio millonario después de 75 años de esfuerzo: la historia del Coronel Sanders

A pesar de los golpes que recibió en su vida, este hombre no se rindió y hoy su imperio sigue vigente.

La cara del fundador de KFC todavía aparece en sus locales, publicidades y envases alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una vida que atravesó problemas económicos, trabajos precarios y decisiones arriesgadas que tardaron décadas en darle resultados millonarios .

Mucho antes de construir una de las cadenas gastronómicas más famosas del planeta, Harland Sanders atravesó incendios, deudas, despidos y hasta enfrentamientos armados. Su historia es conocida como uno de los casos más impactantes de perseverancia en Estados Unidos y el mundo.

Harland Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana. Su infancia fue difícil, ya que cuando tenía apenas cinco años, murió su padre y debió colaborar con el cuidado de sus hermano s mientras su madre trabajaba para sostener el hogar. Esto lo obligó a abandonar la escuela en séptimo grado y pasar por empleos de todo tipo, como pintor de carruajes, conductor de ferry, vendedor y empleado ferroviario.

A los 16 años falsificó su edad para ingresar al Ejército de Estados Unidos y fue destinado a Cuba, si bien esa fase duró apenas unos meses, décadas después recibió el título honorífico de " Coronel de Kentucky ", otorgado por el gobernador Ruby Laffoon en 1935. Durante buena parte de su vida adulta no logró alcanzar la estabilidad económica, intentó trabajar como abogado sin título universitario , algo permitido en esa época, aunque perdió esa posibilidad tras una pelea física con un cliente dentro de un tribunal .

También lanzó un negocio de lámparas de acetileno justo cuando la electricidad comenzaba a expandirse en el país, lo que terminó en fracaso. La Gran Depresión agravó todavía más su situación financiera cuando abrió una estación de servicio de Standard Oil, pero la crisis económica provocó que el proyecto quede al borde del cierre.

Los comienzos de KFC y sus negocios paralelos

En 1930 Sanders volvió a empezar. Instaló una estación de servicio en Corbin, Kentucky, y ahí comenzó a cocinar para los viajeros que pasaban por la ruta, ese fue el origen de KFC. Al principio preparaba platos caseros, aunque su pollo frito se volvió popular, lo que lo llevó a ampliar el local y abrir el restaurante Sanders Court and Café, que llegó a tener motel y capacidad para más de 140 personas.

Durante esos años también desarrolló otras actividades inesperadas, por ejemplo, asistió partos en comunidades con pocos recursos durante la década de 1930. Además, se enfrentó a varios episodios violentos con la competencia comercial, de los cuales uno terminó en un tiroteo con un empresario rival por carteles publicitarios sobre la ruta.

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En 1939 el restaurante sufrió un incendio que destruyó gran parte del edificio, pero Sanders optó por reconstruir el lugar y perfeccionar ahí su famosa receta con once hierbas y especias. También empezó a cocinar el pollo con una freidora a presión, método que aceleraba los tiempos, pero sin que el sabor se perdiera.

El gran golpe llegó cuando una nueva autopista modificó el recorrido vehicular y dejó al restaurante fuera del tránsito principal. En 1956, con 65 años, Sanders tuvo que vender el negocio por u$s75.000, pero gran parte de ese dinero se destinó al pago de impuestos y deudas.

El éxito a sus 75 años y la conexión con Wendy's

En vez de retirarse, Sanders inició la etapa más importante de su carrera cuando ya había superado la edad jubilatoria. Recorrió Estados Unidos con su auto, una olla a presión y su receta secreta para convencer a restaurantes de vender su pollo. El acuerdo consistía en enseñar el método de cocción y cobraba cinco centavos por cada pollo vendido.

Así nació el sistema de franquicias de KFC, cuyo crecimiento fue muy rápido. Para 1963 la marca ya tenía más de 600 locales. Tan solo un año después, Sanders vendió la empresa a un grupo inversor por u$s2 millones cuando tenía 74 años. Ajustado por inflación, esa cifra equivale actualmente a unos u$s20,6 millones.

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Durante la expansión de la cadena apareció el nombre de Dave Thomas, empresario que administraba franquicias de KFC en dificultades y terminó convirtiéndose en una parte importante para el crecimiento de la marca. Más tarde vendió sus locales por u$s1,5 millones y fundó Wendy's.

El patrimonio del Coronel Sanders al momento de su fallecimiento

Aunque construyó una empresa mundial, Harland Sanders no murió con una fortuna comparable al tamaño actual de la compañía. Falleció el 16 de diciembre de 1980, a los 90 años, luego de enfrentar leucemia y neumonía. Al momento de su muerte, su patrimonio personal era de u$s3,5 millones, monto que hoy equivaldría a u$s10 millones.

A pesar de ser mucho dinero, esa cifra es muy baja si se compara con el negocio que ayudó a construir. Actualmente, KFC factura u$s26.100 millones anuales a nivel mundial. De todas formas, Sanders quedó como uno de los empresarios más reconocidos del siglo XX.