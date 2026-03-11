Colapso automotor: importante CEO teme por una crisis mundial en el sector + Seguir en









Ola Källenius, jefe de Mercedes-Benz y presidente de ACEA, cuestionó la política climática de la Unión Europea y pidió mayor claridad regulatoria para evitar un impacto negativo en la industria automotriz.

El CEO de Mercedes-Benz alerta por el futuro de la industria automotriz

El debate sobre el futuro del automóvil en Europa volvió a encenderse tras las declaraciones de Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz y actual presidente de la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles). El ejecutivo expresó su preocupación por las regulaciones ambientales impulsadas por la Unión Europea, al considerar que podrían generar un fuerte impacto en el mercado automotor del continente.

La discusión se intensificó luego de que la Comisión Europea revisara su plan original para 2035, año en el que inicialmente se había previsto prohibir la venta de vehículos con motor de combustión. La nueva propuesta plantea una reducción del 90% en las emisiones de carbono, en lugar del objetivo inicial de cero emisiones, lo que abre la puerta a que ciertos vehículos de combustión continúen comercializándose si incorporan tecnologías de electrificación.

Aunque este cambio fue bien recibido por varias automotrices, Källenius advirtió que aún persisten dudas sobre la implementación de las normas y reclamó definiciones más claras para que las empresas puedan planificar sus inversiones a largo plazo.

Combustibles sintéticos y más tiempo para la transición El directivo de Mercedes-Benz planteó que la transición hacia una movilidad más limpia no debería depender únicamente de los autos eléctricos. En su visión, la Unión Europea también debería impulsar el desarrollo de combustibles sintéticos, una alternativa que permitiría reducir las emisiones de los millones de vehículos con motor de combustión que siguen circulando.

Según explicó, en las carreteras europeas todavía circulan alrededor de 250 millones de autos usados, lo que representa un enorme desafío para la descarbonización del transporte. Para Källenius, permitir que esos vehículos utilicen combustibles de menor impacto ambiental podría acelerar la reducción de emisiones sin obligar a reemplazar de forma inmediata todo el parque automotor.

ceo mercedes El directivo de Mercedes-Benz planteó que la transición hacia una movilidad más limpia no debería depender únicamente de los autos eléctricos. El ejecutivo también solicitó más tiempo para la implementación de las nuevas reglas ambientales. Aunque la normativa debía entrar plenamente en vigor en 2025, la Comisión Europea otorgó una prórroga hasta 2027. Sin embargo, desde ACEA se impulsa un nuevo aplazamiento de varios años adicionales. De acuerdo con Källenius, los objetivos actuales podrían resultar difíciles de cumplir si no se alinean con la realidad económica del sector y con la capacidad de adaptación de los consumidores. En ese contexto, el directivo incluso advirtió sobre el riesgo de un “colapso del mercado automotor europeo” si las políticas climáticas no contemplan un equilibrio entre innovación tecnológica, costos y demanda. A pesar de sus críticas, el CEO de Mercedes-Benz valoró positivamente algunas iniciativas impulsadas por la Unión Europea, como el plan “Hecho en Europa”, que busca fortalecer la producción industrial en el continente frente al avance de fabricantes internacionales, especialmente de China.