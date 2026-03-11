La FIFA recorta en más de u$s100.000.000 el presupuesto para el Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol mundial, presidido por Gianni Infantino, presentó un presupuesto para el ciclo 2023-2026, con gastos operativos para el campeonato de selecciones de u$s 1.120.000.000 y un desembolso total de u$s 3.756.000.000.

La FIFA, organismo presidido por Gianni Infantino, decidió recortar en más de u$s 100.000.000 el presupuesto para el Mundial 2026

La FIFA anunció cambios en los planes financieros para la organización de la Copa Mundial 2026. Según datos preliminares del informe anual de 2024 de la organización, el presupuesto total para el período de 2023 a 2026 se proyectó en u$s3.756.000.000. De esta cantidad, u$s1.120.000.000 estaban destinados a gastos operativos directamente relacionados con la organización del torneo, incluyendo mantenimiento, transporte, seguridad y servicios a los invitados.

Sin embargo, la FIFA decidió inesperadamente recortar los costos en más de u$s100.000.000 con el objetivo de fortalecer la disciplina financiera durante los preparativos del torneo.

Las estimaciones iniciales asignaban u$s280.000.000 para servicios técnicos, u$s159.000.000 para transporte, u$s145.000.000 para seguridad y u$s79.000.000 para servicios a los invitados.

Un portavoz de la FIFA que comentó la situación explicó este paso como un deseo de aumentar la eficiencia financiera de la organización e invertir más en el desarrollo del fútbol en todo el mundo. Según FIFA, revisar el presupuesto antes de los grandes torneos es una práctica estándar y permanece bajo supervisión constante.

“La FIFA está revisando constantemente la eficiencia presupuestaria “para garantizar que los costos estén controlados , de modo que se puedan invertir la mayor cantidad de ingresos posible en el desarrollo del fútbol en todo el mundo”, señaló una alta fuente del organismo.

FIFAWorldCup La FIFA decidió que la Copa del Mundo 2026, que organizarán en forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá, sufra un recorte presupuestario de u$s 100.000.000. @FIFAWorldCup

Algunos críticos, sin embargo, se preguntan si la política aumenta los costos para los fanáticos y los organizadores locales.

Un portavoz de la FIFA desestimó las afirmaciones de que los recortes presupuestarios estén vinculados a futuras elecciones presidenciales, calificando esas sugerencias de “pura ficción”.

Se espera que la Copa del Mundo de selecciones de la FIFA tenga ingresos récord de u$s10.900.000.000. Estas cifras supondrían un aumento del 56% en comparación con el Mundial de 2022 en Qatar, que fue de u$s7.000.000.000, mientras que en el de Rusia de 2018 los ingresos se situaron en u$s5.300.000.000.

Por el momento, todo parece estar bien encaminado, ya que en lo que respecta al área de ticketing, en diciembre del 2025, la FIFA recibió más de 150.000.000 de peticiones de compra de entradas para el Mundial.

En clave de prize money, a finales de diciembre, el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera sin precedentes para la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando un nuevo hito en la historia del torneo. La contribución total aprobada asciende a u$s727.000.000, una cifra récord que refleja la magnitud y ambición del evento.

La mayor parte de esta cantidad, u$s655.000.000, se destinará a premios para las selecciones participantes. Esta cifra supone un aumento del 50% con respecto a la edición anterior del Mundial.