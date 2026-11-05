La derrota de Donald Trump sacude a los Cedears: qué sectores ganan y cuáles pierden

El impacto dependerá principalmente de qué Cedears puedan verse beneficiados o perjudicados por el nuevo equilibrio de poder en el Congreso.

El impacto dependerá principalmente de qué Cedears puedan verse beneficiados o perjudicados por el nuevo equilibrio de poder en el Congreso.

La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término de EEUU abrió nuevos interrogantes para los inversores de Wall Street y, por extensión, para quienes operan Cedears desde Argentina.

El resultado representa un revés político para el presidente estadounidense y podría modificar el rumbo de algunas regulaciones, las relaciones comerciales y las expectativas económicas. Sin embargo, no implica necesariamente un cambio inmediato en la tendencia de las acciones que cotizan en el mercado local.

Para los inversores argentinos, el impacto dependerá principalmente de qué sectores puedan verse beneficiados o perjudicados por el nuevo equilibrio de poder en el Congreso , cómo responda Trump y qué expectativas incorpore Wall Street en los precios de los activos.

Uno de los principales focos de atención está puesto en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

Un informe de Adcap Grupo Financiero advierte que los activos globales más castigados inicialmente tras el resultado electoral estuvieron relacionados con el desarrollo de tecnologías de IA , ante el temor de que un Congreso demócrata impulse mayores regulaciones.

La preocupación alcanza especialmente a los centros de datos. "La presión por la creciente demanda de energía y el temor a una mayor necesidad de consumo de combustibles fósiles podrían llevar a que estos centros enfrenten mayores resistencias administrativas en todo el país", relataron los estrategas.

También podrían aparecer obstáculos para las compañías vinculadas con Elon Musk y el negocio de las criptomonedas, que recibieron un fuerte impulso durante la administración republicana.

Sin embargo, el impacto no es uniforme. En la primera rueda posterior a las elecciones, Wall Street mostró una reacción positiva: el S&P 500 avanzó 1,6%, el Nasdaq subió 1,4% y el Dow Jones ganó 3%. Mientras empresas como Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta registraron avances, los operadores de centros de datos y algunas compañías de semiconductores sufrieron retrocesos.

El impacto dependerá principalmente de qué Cedears puedan verse beneficiados o perjudicados por el nuevo equilibrio de poder en el Congreso.

En contrapartida, las compañías de energía renovable podrían encontrar un escenario más favorable, ante la posibilidad de que los demócratas impulsen políticas de respaldo a las energías limpias. Las petroleras tradicionales, en cambio, podrían enfrentar mayores controles o impuestos sobre sus ganancias, aunque el encarecimiento del crudo todavía puede favorecer sus resultados.

Inflación, consumo y activos reales

Por su parte, Marcos Victorica, economista y CEO de BAS Storage, planteó que la derrota republicana debe interpretarse a partir del deterioro del poder adquisitivo de los hogares estadounidenses. Según su análisis, la inflación llegó a un máximo de 4,2% interanual en mayo de 2026 y todavía se ubicaba en 3,7% en septiembre.

El problema también se refleja en el consumo real, el ahorro y la confianza de los consumidores. A esto se suman los mayores costos energéticos, los aranceles comerciales y la competencia por los recursos que demanda la infraestructura de inteligencia artificial.

Para el especialista, este escenario obliga a los inversores a revisar la concentración de sus carteras. "¿Qué implica todo esto para el inversor global? Que el escenario premia la prudencia y castiga la concentración. Con una inflación que no cede, una Reserva Federal con margen acotado y mercados que descuentan un futuro tecnológico brillante, apostar todo a los activos expuestos a la volatilidad es una decisión riesgosa", afirmó.

¿Qué hacer con los Cedears?

La derrota de Trump no significa que haya que abandonar las tecnológicas ni que todas las compañías favorecidas por los demócratas vayan a subir automáticamente. La clave será diferenciar entre las empresas que pueden beneficiarse de un cambio regulatorio y aquellas cuya valuación depende de mantener un ritmo elevado de inversiones en infraestructura.

En ese sentido, Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta podrían mostrar mayor resistencia que los operadores directamente expuestos a la construcción de centros de datos. También conviene seguir de cerca a las petroleras, las energías renovables y las compañías de salud.

Para el inversor argentino, además, hay una variable adicional: los Cedears no solamente replican la evolución de las acciones en Wall Street, sino que también están condicionados por el tipo de cambio financiero.