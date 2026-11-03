Cedears: Apple presentó buenos balances, pero Wall Street la castigó, ¿qué está pasando?

Las acciones y Cedears de Apple cayeron un 2% este martes a pesar de la facturación récord de u$s114.500 millones del último trimestre.

La apuesta tecnológica exige inversiones adicionales y todavía no genera una aceleración suficientemente clara de los ingresos que permita compensar esos desembolsos.

Apple presentó resultados trimestrales mejores a los esperados por Wall Street , alcanzó nuevos récords de facturación y mostró fortaleza en las ventas del iPhone. Sin embargo, sus acciones y Cedears cayeron cerca de un 2% en la rueda de este martes.

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La empresa tecnológica informó ingresos por u$s114.500 millones en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal 2026, finalizado el 26 de septiembre. La cifra representó un crecimiento interanual del 12% y superó las previsiones del mercado, que apuntaban a unos u$s113.400 millones.

A su vez, la ganancia por acción diluida alcanzó los u$s2,10 , frente a los u$s1,99 que esperaba el consenso de analistas.

El resultado también reflejó la fortaleza de algunos de sus principales negocios. Los ingresos del iPhone marcaron un récord para un trimestre de septiembre, mientras que la división de Servicios alcanzó una facturación histórica de u$s31.600 millones.

En el acumulado del ejercicio fiscal, Apple consiguió ingresos por u$s479.000 millones, con un crecimiento de doble dígito en las ganancias por acción.

El problema: los costos de los chips de memoria

La principal preocupación pasa por el impacto que tendrá el encarecimiento de los chips de memoria sobre los márgenes de rentabilidad.

Apple anticipó que su margen bruto se ubicará entre 45% y 46% durante el trimestre que finalizará en diciembre, por debajo del 47,9% registrado en el período recién informado y también inferior al 46,9% que proyectaban los analistas.

Las acciones y Cedears de Apple cayeron un 2% este martes a pesar de la facturación récord de u$s114.500 millones del último trimestre. Depositphotos

El encarecimiento de los componentes representa un desafío porque la compañía necesita comprar memorias a precios cada vez más elevados para fabricar sus dispositivos.

Hasta ahora, había conseguido amortiguar parte de ese impacto utilizando inventarios adquiridos a valores más bajos, pero esa ventaja comenzará a reducirse.

John Ternus, quien presentó sus primeros resultados como CEO tras suceder a Tim Cook, describió el escenario de precios de las memorias como "sin precedentes". Además, anticipó que las presiones sobre los costos podrían extenderse más allá del trimestre navideño.

A esto se suman los gastos vinculados con el desarrollo y la implementación de nuevas funciones de inteligencia artificial, especialmente la renovación de Siri.

La apuesta tecnológica exige inversiones adicionales y todavía no genera una aceleración suficientemente clara de los ingresos que permita compensar esos desembolsos.

Servicios también enciende una señal de alerta

El otro factor que inquietó a los inversores fue la desaceleración de la división de Servicios, uno de los negocios más rentables de Apple por sus elevados márgenes y sus ingresos recurrentes.

La compañía proyectó que esta unidad crecerá entre 8% y 9% durante el trimestre actual, por debajo del avance de 9,8% registrado en septiembre. Las perspectivas reflejan dificultades relacionadas con licencias de terceros y movimientos cambiarios.

La preocupación es grande porque este segmento funciona como un contrapeso frente a los costos de fabricación del hardware. Si pierde velocidad, Apple tendrá menos margen para absorber el encarecimiento de sus componentes sin afectar sus resultados.